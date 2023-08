Švýcaři zavřou Gotthard. V nejdelším železničním tunelu světa vykolejil vlak

„Po vykolejení z minulého čtvrtka zůstalo v 57 kilometrů dlouhém Gotthardském základním tunelu v jižním regionu Ticino uvázlých šestnáct vagonů,“ uvedl ve středu provozovatel státních železnic SBB. Podle zpráv úřadů nikdo nebyl zraněn, ale škody jsou značné. „Cestující, kteří chtějí využít tuto podzemní vlakovou trasu mezi švýcarským Göschenenem a Airolem, se tak budou muset vrátit na delší vyhlídkovou trasu,“ dodaly železniční úřady.

Tunel je důležitou dopravní tepnou pro zboží i náklad, zejména mezi Německem a Itálií. Podle švýcarské vlády jím prošly v roce 2022 více než dvě třetiny nákladní železniční dopravy přes Alpy.

Jedna část tunelu, která nebyla vykolejením zasažena, by měla být v provozu již od příští středy pro nákladní vlaky, uvedly dráhy, ale osobní doprava bude muset počkat několik měsíců. „Ukazuje se, že rozsah škod je podstatně větší, než ukazovaly první odhady. Celkově bude nutné vyměnit asi osm kilometrů kolejí a až 20 tisíc železničních spojů,“ uvedla SBB. Podle ní by obnovovací práce měly pokračovat až do konce roku 2023.

„Osobní vlaky budou nyní jezdit po původní panoramatické trase až do odvolání,“ dodaly dráhy. Náhradní trasa přidá jízdnímu řádu pro vnitrostátní spoje hodinu, dvě hodiny pro mezinárodní.

1. června 2016

Gotthardský tunel byl zprovozněn v roce 2016 za obrovských fanfár a velkolepé choreografické divadelní show s desítkami účinkujících. Slavnostního otevření stavby, která vznikala 17 let a stála 12,2 miliardy švýcarských franků (298 miliard korun) se tehdy zúčastnili představitelé Francie, Itálie a Německa. Tunel byl vytvořen s cílem zkrátit dobu cestování, ulehčit silniční dopravě a snížit znečištění ovzduší.

Přestože Švýcarsko není jedním z 27 členů Evropské unie, železniční síť EU díky této zkratce přes Alpy získává velkou výhodu a tunel zapadá do širší sítě nákladní dopravy, která vede z nizozemského přístavního města Rotterdam až do italského Janova.