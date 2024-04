Na čí pokyn Česko mou kauzu zveřejnilo? ptá se Bystroň. AfD ho prý podpořila

Poslanec Alternativy pro Německo (AfD) a dvojka stranické kandidátky pro volby do Evropského parlamentu Petr Bystroň cítí po pondělním jednání předsednictva strany jasnou podporu. Bystroň to řekl ČTK poté, co vedení strany vysvětlil podezření, že dostával úplatky od proruské sítě. Bystroň přijímání peněz odmítl. Německá média k pondělnímu jednání AfD s odvoláním na své zdroje uvedla, že předsednictvo Bystroně skutečně podpořilo.