Příliš i na AfD. Bystroňova Russiagate plní média, strana žádá vysvětlení

To, že AfD žádá od Bystroně vysvětlit podezření, že dostával úplatky od proruské sítě, zařadila do hlavního zpravodajství televize Welt. Ta také uvedla, že Bystroňovi, který je dvojkou na kandidátce AfD pro volby do Evropského parlamentu, hrozí, že mu strana prozatím zakáže účastnit se kampaně. Jasno v této věci by mělo být v pondělí, kdy zasedne vedení AfD, kterému chce Bystroň věc osobně objasnit.

Magazín Der Spiegel, který spolu s Deníkem N před týdnem kauzu vůči Bystroňovi odstartoval, na svém webu napsal, že Bystroň přijímání plateb z Moskvy popírá. „Přesto z jeho vlastní strany přicházejí jasné výzvy,“ poznamenal týdeník o žádostech vedení AfD, aby Bystroň věc vysvětlil.

„Tlak na kandidáta eurovoleb roste,“ uvedl v příspěvku německý veřejnoprávní rozhlas Deutschlandfunk.

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vyzval k tomu, aby se podezření proti Bystroňovi objasnila co nejdříve a zcela otevřeně. „Nejlépe ještě před volbami do Evropského parlamentu,“ poznamenal.

Bystroňovi, který je českého původu, se dnes opět věnuje německá mutace portálu Politico ve svém ranním přehledu významných událostí. Bystroně Politico zařadilo znovu do čela výčtu dění. „Petr Bystroň se dostává do úzkých. Zahraničněpolitický mluvčí AfD ve Spolkovém sněmu čelí tlaku ze všech stran – včetně vedení své vlastní strany – aby vysvětlil podezření z údajného ruského ovlivňování a placení,“ uvedl web.

Znepokojené vedení AfD

Bystroně vedení AfD vyzvalo e-mailem, aby do čtvrtečních 14 hodin spolupředsedům strany Alici Weidelové a Tinu Chrupallovi kauzu písemně objasnil. Bystroň řekl, že si s vedením strany chce osobně promluvit po velikonočních prázdninách, které v Berlíně skončí na konci tohoto týdne. Politico píše, že tón e-mailu prozrazuje, že AfD je děním kolem Bystroně znepokojena, a to obzvláště poté, kdy Deník N informoval, že česká Bezpečnostní informační služba (BIS) své podezření zakládá na zvukových nahrávkách.

Politico rovněž uvedlo, že opoziční konzervativní unie CDU/CSU nevylučuje, že by Bystroň mohl být zbaven poslanecké imunity, protože pokud jsou zprávy z Česka správné, měl by případ převzít státní zástupce.

Německá mutace portálu už dříve napsala, že v aféře Russiagate, jak ji nazývá, atmosféra kolem Bystroně houstne. Informace o možné existenci nahrávek podle portálu překvapila spolupředsedkyni AfD Alici Weidelovou. Ta již dříve uvedla, že po velikonočních prázdninách bude chtít hovořit s Bystroněm a s jedničkou eurokandidátky Maximilianem Krahem.

Bystroň a také Krah v minulosti poskytli rozhovory nyní uzavřené zpravodajské platformě Voice of Europe, která publikovala protiukrajinské a proruské postoje. Krah se svého spolustraníka nejprve zastal, také on chce ale od Bystroně vysvětlení. „Platí pro něj presumpce neviny. Pokud důkazy neukážou opak, stojím ze svým číslem dvě,“ poznamenal o Bystroňovi, který je na kandidátce do Evropského parlamentu dvojkou. Později ale Krah názor očividně změnil.

„Petr Bystroň by až do vysvětlení těchto podezření neměl absolvovat žádná vystoupení v rámci (předvolební) kampaně,“ řekl Krah deníku Die Welt.

Přirovnání k nacismu

Deník Süddeutsche Zeitung se věnuje nejen tomu, že Bystroň čelí tlaku od své AfD, ale připomíná také jeho proruské postoje a jeho kritiku protiruských sankcí. Ty podle listu překračují i měřítko AfD. Zmínil rovněž, že poslanec odmítá zbrojní pomoc Ukrajině, která se brání ruské invazi. „Při debatě ve Spolkovém sněmu o dodávkách německých tanků se to nezdráhal přirovnat k vyhlazovací válce národních socialistů (nacistů) proti tehdejšímu Sovětskému svazu,“ připomenul Süddeutsche Zeitung.

Bystroň loni v lednu, kdy v Německu vrcholila debata o tom, zda Ukrajině poskytnout německé tanky Leopard, obvinil konzervativní unii CDU/CSU, že se po vzoru svých dědů jako za druhé světové války snaží poslat tanky proti Rusku. Unie tehdy na sociálně demokratického kancléře Olafa Scholze opakovaně naléhala, aby s předáním německých tanků Ukrajině souhlasil.

„To zkoušeli už vaši dědové,“ řekl Bystroň konzervativcům k jejich návrhu dodat Ukrajině zbraně. „A jak to skončilo? Nesmírným utrpením, miliony mrtvých a ruskými tanky tady v Berlíně,“ dodal tehdy Bystroň.

Bystroň už minulý týden uvedl, že právně napadne článek Deníku N. „S právníky jsme v kontaktu jak v ČR, tak v Německu,“ odpověděl na otázku, jak v této věci postupuje.

Bystroň pochází z Moravy, do Německa emigroval s rodiči v roce 1988. Podle Deníku N je známý svými proruskými postoji a také vazbami na podobně smýšlející české politiky.