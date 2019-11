Vláda schválila zákon o snadnějším vyvlastňování kvůli stavbě dálnic

Zákon má urychlit přípravu staveb až o tři roky, ale také zkrátit lhůtu, během které úřad o vyvlastnění rozhodne na tři měsíce. Liniový zákon nyní míří do sněmovny.

Opatření by mělo státu rozvázat ruce, pokud jde o zdlouhavou přípravu staveb i samostatnou výstavbu. Zavede například možnost povolení staveb v jednom řízení, stanoví se také lhůty pro vyvlastňovací úřady: 60 dní od zahájení řízení musí být stanoveno ústní jednání, následně 30 dní od ústního jednání musí úřad rozhodnout.

„Podstatným nástrojem k urychlení přípravy staveb je možnost umístit a povolit dopravní stavbu v jediném řízení, a to na základě méně podrobné dokumentace, s nímž je spojen také pouze jediný přezkum. V praxi by to mohlo znamenat zkrácení přípravy jednotlivých staveb až o tři roky“, uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Zřejmě nejspornějším bodem je zavedení takzvané fikce doručení o oznámení vyvlastňovacího řízení. Po třiceti dnech od oznámení návrhu se dopis považuje jako doručený. Největší změny liniového zákona MF DNES podrobně popsala zde.