Stavbaře znervózňuje rozpočtové provizorium, klíčový bude začátek dubna

Hlavní investorské organizace v dopravě ale věří, že se výstavba silnic ani investice do železniční infrastruktury nepřeruší. Zda se optimistické předpovědi vyplní, bude záležet na době, během které nový kabinet z rozpočtového provizoria přejde k definitivní podobě rozpočtu.

„Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury počítá i s možnosti rozpočtového provizoria a upravuje rozpočtové hospodaření fondu v době od prvního dne rozpočtového roku do doby schválení rozpočtu fondu. Resort dopravy a fond dopravy se na tuto eventualitu připravil a je schopen zajistit plynulé financování dopravní infrastruktury i adekvátního podílu dotací,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Odmítnutí navrženého rozpočtu nebude mít důsledek v tom, že by státní investorské organizace neměly žádné peníze, ale během rozpočtového provizoria budou dostávat stejné peníze, jaké byly pro jednotlivé měsíce vyčleněny letos.

To se naštěstí od navrhované výše pro příští rok, od které jsou dlouhodobě plánované i výdaje na výstavbu, liší jen v řádu miliard korun. Zatímco letos schválili poslanci do kasy fondu dopravy (SFDI) 127,5 miliardy, navrhovaná výše investic do dopravní výstavby a údržby pro příští rok měla dosáhnout 130,6 miliardy korun.

Výraznější problém by tak nastal, kdyby rozpočtové provizorium zastihlo dopravní stavby už na začátku tohoto roku, kdy do fondu dopravy přiteklo v meziročním srovnání o čtyřicet miliard více, než činil původní návrh z loňského roku.

Firmy se bojí víc

Přestože státní instituce věří, že několikaměsíční finanční nejistota problémy nezpůsobí, zástupci stavebních firem si s tím tak jistí nejsou. „Když nemáte rozpočet, nemůžete fungovat s více penězi než jednou dvanáctinou provozních výdajů,“ uvedl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Podle adepta na post ministra financí Zbyňka Stanjury by nový rozpočet mohl být sestaven do konce března. Prodloužení tohoto data by ale problémy přineslo, obává se šéf sdružení, které zastupuje většinu v tuzemsku podnikajících stavebních firem. Na přelomu března a dubna totiž končí tradiční zimní přestávka a spolu s tím je nezbytné začít i s výstavbou nově vysoutěžených staveb. Ty by během rozpočtového provizoria ale zahajovány nebyly.

Na železnici přestávka není

Zimní přestávka se navíc v posledních letech týká jen silniční výstavby, kdežto na železnici se příliš nedrží. „Současné zimy jsou spíše mírnější, takže stavební činnost se nezastavuje. Samozřejmě, pokud týden mrzne, např. se nebetonuje. Pokračovat budou stavební práce např. mezi Smíchovem a Radotínem, na 5. stavbě uzlu Plzeň (Koterov-Lobzy) i Vysočany–Mstětice, i na stavbách Blending Call na koridorech. A samozřejmě ve výpravních budovách, kde se práce v zimě soustředí do interiérů,“ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Výstavba a modernizace dráhy měla podle neschváleného návrhu rozpočtu napřesrok dostat přes 35 miliard korun ze státní kasy a dalších 23 miliard z evropských programů. Do silniční infrastruktury předpokládal dosluhující kabinet nalít z tuzemských prostředků 41,6 miliardy a dalších 21 miliard z EU.

S velkým odstupem se s předpokládaným financováním ve výši zhruba dvě miliardy drží investice do vodních cest, necelé tři miliardy korun pak současný kabinet plánoval vynaložit na modernizaci mýtného systému.