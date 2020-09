RegioJet ukončí své spoje na Slovensku, nedohodl se s ministerstvem

RegioJet zajišťuje osobní přepravu na zmíněné nejvytíženější jednokolejné trati na Slovensku od roku 2012 v rámci závazku veřejné služby. Slovenské ministerstvo dopravy loni sice vypsalo veřejnou soutěž na provozovatele osobních vlaků na této trase, tendr ale později zrušilo a zahájilo novou soutěž.

Ministerstvo začátkem září prodloužilo lhůtu pro registraci zájemců do tendru, jehož vítěz začne jezdit na zhruba sto kilometrů dlouhé trati od roku 2023. Do tohoto termínu by měl cestující přepravovat dopravce, kterému ministerstvo zadá zakázku.

Jméno „dočasného“ dopravce ministerstvo zatím neoznámilo, byť podle slovenských médií původně slíbilo, že způsob řešení přepravy cestujících na regionální trati ohlásí do poloviny září. Ministerstvo v této souvislosti dříve oslovilo několik dopravců včetně Českých drah a Leo Expressu.

„RegioJet opakovaně žádal ministerstvo dopravy, aby rozhodlo nejpozději do 15. září. Opakovaně upozorňoval na to, že po tomto termínu musí začít s kroky, které vyžaduje zákon v souvislosti s ukončením provozu, a nebude už možné garantovat další zajištění provozu,“ uvedl RegioJet v tiskové zprávě.

Dodal, že jde zejména o přípravy na hromadné propuštění zaměstnanců, které je třeba nejprve projednat se zaměstnanci, následně ohlásit úřadu práce a až pak může plynout zaměstnancům výpovědní lhůta. Podle slovenského listu Denník N by se zmíněné propouštění mohlo dotknout asi devadesáti lidí.

Na regionální lince z Bratislavy do Komárna RegioJet loni převezl čtyři miliony cestujících. Zájem o využívání vlaků na této trati v uplynulých letech prudce rostl zejména kvůli novým obytným zónám v okolí Bratislavy a dopravním zácpám na silnicích.