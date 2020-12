Konec stevardů ve žlutých autobusech, RegioJet je chce nahradit virtuálními

Průvodčí na mezinárodních spojích nemohli v současné situaci cestovat volně přes hranice. Na rozdíl od řidičů autobusů se na ně totiž nevztahují výjimky z karantény či povinných testů. Kvůli pandemii se navíc propadly počty cestujících a RegioJet musel přistoupit k propouštění.

„S přibližně třiceti až čtyřiceti stevardy jsme bohužel ukončili pracovní poměr právě s ohledem na to, že se zatím nedá naplánovat termín jejich opětovného nasazení. Poskytování palubního servisu je prioritou a RegioJet to bude řešit, jakmile padnou překážky způsobené opatřeními spojenými s covidem-19. V případě nové personální potřeby je RegioJet připraven další stevardky a stevardy opět zaměstnat,“ řekl SeznamZprávám mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.

Podle informací serveru by však měla část obsluhy v autobusech i vlacích nahradit „virtuální stevardka”. Na technickém řešení už RegioJet začal pracovat a v příštím roce by mělo být nasazeno do provozu.



„V rámci holdingu vzniklo nové oddělení digitálního produktu a vzniká kompletní digitální tým složený ze specializovaných odborníků se špičkovým know-how v oblasti digitalizace. Firma si od nového týmu slibuje nové služby, které budou jedinečné na českém i středoevropském trhu. Součástí chystané digitalizace a inovací bude i projekt takzvané vzdálené virtuální stevardky,“ uvedl Ondrůj.

Na domácích linkách zmizeli ze žlutých autobusů průvodčí už loni. Nyní propuštění stevardi z mezinárodních linek neočekávají, že by se jako obsluha do autobusů vrátili.