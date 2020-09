Útěk před testováním. RegioJet zvýší kapacitu spojů na Slovensko

Poptávku čeká Regiojet vysokou. Ani po zařazení Česka na slovenský seznam rizikových zemí neplánuje dopravce omezení v provozu, řekl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Denní kapacita vlakových spojů RegioJet na Slovensko je podle Ondrůje 3500 až 4000 míst. Denní spoje je firma schopna posílit minimálně o deset souprav, u nočních to může být i více. Přibudou tím denně stovky míst.

„Předpokládáme, že do pátku bude chtít ještě řada občanů a návštěvníků Slovenska využít spojení k cestě na Slovensko tak, aby se vyhnuli karanténě,“ uvedl Ondrůj.



RegioJet posílí také spoje ze Slovenska do ČR po následujícím víkendu. „S provozem spojů mezi Českem a Slovenskem počítáme i nadále, neplánujeme zatím omezování. Jako největší dopravce na dálkových trasách mezi ČR a Slovenskem máme zodpovědnost za zajištění spojení i v době zhoršené pandemické situace,“ uvedl Ondrůj. Vyjádření dalších dopravců ČTK shání.

Slovenský ústřední krizový štáb v podnělí rozhodl o přeřazení ČR na seznam rizikových zemí kvůli nárůstu počtu potvrzených případů koronaviru. Při cestě z Česka na Slovensko budou muset lidé předložit negativní výsledek testu na koronavirus ne starší 72 hodin, nebo na Slovensku nastoupit do pětidenní karantény a následně podstoupit test.

Z povinnosti by podle státního tajemníka slovenského ministerstva zahraničí Martina Kluse měli být vyňati pendleři do vzdálenosti 30 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu, studenti, pedagogové, výzkumníci, zdravotníci, zemědělci, pracovníci v sociální oblasti či v takzvané kritické infrastruktuře. Povinnost by se neměla vztahovat ani na některé sportovce a umělce.