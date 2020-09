Stát testuje jednotné jízdenky, prodalo se jich pět tisíc. Zatím fungují

Pro zkušební provoz, který začal 14. června, zatím tvůrci systému jednotné jízdenky OneTicket ze společnosti Cendis vybrali dvě tratě. Konkrétně jde o úseky Plzeň-Most a Česká Lípa-Rumburk, kde dohromady jezdí 146 vlakových spojů. Cestující si zde mohou vybrat mezi jízdenkou jednoho z dopravců působících na těchto tratích nebo jednotnou jízdenku. Ta je na rozdíl od jízdného dopravců platná ve všech vlacích.



„Systém a jeho základní funkce fungují. Pilotní provoz není pouhé testování, provázejí jej reálné finanční transakce, tržby z jízdného jsou vyúčtovány a finančně vypořádány. Podstatou pilotního provozu je ladění systému a oprava případných chyb tak, aby byl systém připraven na spuštění do rutinního provozu,“ uvedl Opatrný.

Jízdenku si do začátku září koupilo více než pět tisíc lidí, Opatrný ovšem zdůraznil, že počet prodaných dokladů není hlavní měřítko. „Jde především o to, jak poskytnout cestujícím možnost jednoduchého a pohodlného cestování po českých železnicích bez ohledu na to, s kolika a jakými dopravci pojedou,“ podotkl.

Trasy, kde se zkouší v pilotním provozu systém jednotné jízdenky na vlak. (13. června 2020)

Pokračování testovacího provozu podle plánu potvrdila i mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. „Jízdenky OneTicket prodáváme na pokladnách, ve vlaku i v našich on-line prodejních kanálech,“ uvedla.

V současnosti se testuje především propojení systému s dopravci, prodejem na jejich pokladnách či odbavování ve vlacích. Testování potrvá až do prosince, během podzimu se ovšem rozšíří. Cendis plánuje otestovat prodej elektronických jízdenek. Postupně by mohla být jednotná jízdenka i na některých dalších tratích, ovšem nejpozději na konci by měla platit po celém Česku.

V první fázi stát připravuje jednotný tarif pro cestování na železnici, později by se měl rozšířit i například na spoje integrovaných dopravních systémů, tedy včetně autobusů.