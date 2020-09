Po jízdenkách na Slovensko se zaprášilo, lidé se chtějí vyhnout karanténě

Podle mluvčího RegioJetu Aleše Ondrůje je zájem nyní zhruba o třetinu vyšší než normálně. Dopravce proto stejnou měrou posílil své vlakové spoje z Česka na Slovensko.

„Ranní spoj z Prahy do Košic s odjezdem v 7:50 byl posílen na 12 vozů s kapacitou přibližně 650 míst, odpolední spoj z Prahy do Bratislavy s odjezdem v 15:20 je posílen na sedm vozů s kapacitou 400 míst. Posíleny jsou také spoje zpět ze Slovenska do České republiky pro návratové cesty na konci víkendu v neděli. I zde je poptávka po cestování vysoká,“ sdělil Ondrůj.



Zvýšený zájem o cesty na Slovensko registruje také autobusový dopravce FlixBus. „ Posilové spoje se z provozních důvodů nechystáme vypravit. V prodeji máme na čtvrteční odpoledne ještě tři spoje, z toho na jeden již místa nelze zakoupit, druhý je téměř vyprodaný a u třetího je obsazenost zhruba poloviční,“ uvedla mluvčí FlixBusu Martina Čmielová. Oba soukromí dopravci budou vývoj poptávky po jízdenkách nadále sledovat.

České dráhy naopak zvýšený zájem o jízdenky na Slovensko nezaznamenaly. Národní dopravce tímto směrem denně vypraví 26 spojů s kapacitou přes osm tisíc míst. „Sledujeme rezervační systémy a v případě potřeby jsme připraveni operativně kapacitu vybraných spojů rozšířit (před omezením). V příštím týdnu budeme dále sledovat vývoj poptávky a budeme na ni reagovat,“ řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Slovensko tento týden zařadilo Českou republiku mezi rizikové země. Příchozí budou muset až na výjimky předložit negativní výsledek testu na koronavirus nebo nastoupit do karantény a následně podstoupit test. Opatření začne platit v pátek, nebude se týkat například pendlerů či studentů.

Omezení zamíchala také s jízdním řádem Leo Expressu. „Vzhledem k úbytku cestujících, který jsme zaznamenali v posledních hodinách před začátkem platnosti omezení v cestování na Slovensko, vypravíme mezi Českem a Slovenskem počínaje čtvrtkem namísto dvou spojů jeden. Všichni cestující tak mohou využít spoj s odjezdem ve 14:08 z Prahy a v 05:07 z Košic a na Slovensko i do Česka se bez problémů s Leo Express dostanou nebo jim bude vrácena plná cena jízdného,“ informoval mluvčí dopravce Emil Sedlařík.