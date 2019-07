První třídou s jízdenkou do druhé. Když je vlak plný, sedne si tam každý

Na problémy ve vlaku upozornil na svém Twitteru v neděli odpoledne ekonom Lukáš Kovanda. Jel na konci prodlouženého víkendu z Olomoucka do Prahy. Vlak byl přeplněný natolik, že si cestující v druhé třídě podle Kovandy nemohli sednout ani na toaletách.



Kovandu však především překvapilo to, že v první třídě, do které měl zaplacený lístek, narazil na mnoho cestujících třídy druhé. Ti kromě sedaček posedávali i na zemi v uličce. Za mnohem nižší cenu si tak mohli užívat stejného „luxusu“, jako on s lístkem do první třídy.

„Taková situace není běžná, ale v mimořádných případech k ní může dojít a dochází k ní všude v Evropě, kde nejsou vlaky s povinnou rezervací,“ vysvětluje pro iDNES.cz Petr Šťáhlavský z Českých drah. „V mimořádných situacích dokonce i tam, kde jsou,“ dodává.

„Já osobně jsem se s popsaným stavem, stojícím cestujícím ve voze 1. třídy při přeplnění vlaku, setkal ve spojích například v Německu, Rakousku, Velké Británii a dokonce ve Švýcarsku,“ tvrdí Šťáhlavský. Švýcarsko přitom podle něj patří mezi země s nejlepšími železnicemi na světě.

Podle Kovandy může za přeplnění vlaků státně dotované jízdné. „Ten pocit… že člověk z daní přispívá na to, aby si nesedl ani v 1. třídě. Vlastně to není jen pocit, to je realita dotačního populismu,“ napsal.

To však Šťáhlavský popírá. „Obvykle k tomu dojde při různých mimořádnostech nebo jejich souběhu, například ve dnech zvlášť zvýšené přepravní poptávky (začátky a konce prázdnin či svátků) nebo poruše jiného spoje, mimořádnosti na trati a tak podobně,“ uvádí. Dělo se to podle něj i před zavedením slev na jízdném.

Někteří rozhořčení diskutující volali po změně způsobu, jakým České dráhy prodávají jízdenky. „Představa, že zaplatím za první třídu a sedím na zemi… nechápu, jak můžou prodat víc jízdenek, než kolik je sedadel,“ napsala jedna z nich.

Jiní pak navrhovali, aby se minimálně do první třídy zavedly povinné místenky. Podle Šťáhlavského to však není možné. „Ve vlacích vedených v závazku veřejné služby povinné rezervace zavést nemůžeme,“ odpovídá. Muselo by tak rozhodnout Ministerstvo dopravy. „Povinná rezervace není obvyklá ani ve většině sousedních zemí,“ dodává.

Cestující první třídy, kteří se ocitli v podobné situaci jako Kovanda, mohou požádat o odškodnění. Musí to však udělat ještě ve vlaku. „Situaci řeší přímo na místě vlakový doprovod v koordinaci s naším dispečinkem,“ dodává Šťáhlavský.