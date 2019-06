Narodila se ve vlaku. Do 25 let si nemusí při cestování kupovat jízdenku

Informoval o tom zpravodajský web BBC. Dítě přišlo na svět v úterý krátce po třetí hodině odpoledne poté, co vlak jedoucí z Galway zastavil ve městě Kildare. Matky si předtím podle všeho všimla jako první stewardka Emma Toteová, když procházela okolo záchodu jednoho z vagonů a uslyšela zevnitř křik. Za dveřmi našla mladou ženu, která jí oznámila, že začíná rodit. Toteová upozornila strojvedoucího, zavolala sanitku a začala mezi cestujícími hledat někoho, kdo by mohl pomoci.

Přihlásily se dvě sestřičky, ke kterým se o něco později přidal praktický lékař Alan Devine. Irské vysílací společnosti RTÉ popsal, že sehrál pouze vedlejší roli, neboť s podobnými situacemi neměl prakticky žádné zkušenosti. Porody prý zažil pouze jako mladý praktikant „v nemocnici, hezky ve sterilním prostředí“.

„Ale tohle bylo naprosto chaotické, bylo jasné, že se to děje, jestli se nám to líbí nebo ne, a tak jsme dělali, co jsme mohli,“ řekl. Dvacet minut poté, co Devine přispěchal na pomoc, byla holčička na světě. Doktor pak matku s dítětem doprovodil do nemocnice v Dublinu, oba jsou podle něj v pořádku.

„Velice nás těší, že matka ve vlaku bezpečně přivedla na svět holčičku, a jsme vděčni zákazníkům i zaměstnancům, kteří asistovali,“ uvedl irský státní dopravce Iarnród Éireann. Společnost dodala, že vzhledem k jedinečným okolnostem jejího narození bude moci holčička až do věku 25 let využívat služby státních železnic zdarma.

Podobný scénář zažili loni cestující příměstského vlaku v Paříži. Ve vagonu se tehdy narodil chlapec, kterému pařížský dopravní podnik také slíbil bezplatné cestování do věku 25 let.