Ministerstvo vyčíslilo cenu za slevy na jízdném, za rok stály 5,6 miliardy

Státní slevy v dopravě pro studenty a důchodce stály za rok fungování přes 5,6 miliardy korun. Je to o něco méně, než šest miliard, které původně předpokládalo ministerstvo dopravy. Největší část z nich dostaly České dráhy. Slevy mohou studenti do 26 let a senioři nad 65 využívat od září 2018.