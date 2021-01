Podnikání loni přerušilo rekordních sto tisíc živnostníků, situace se zhoršuje

Ve srovnání s rokem 2018 pak loni přerušilo podnikání o 65 procent víc živnostníků. Podle absolutních hodnot z dat Bisnode vyplývá, že nejhorším měsícem roku 2020 byl leden se 17 tisíci přerušených živností. „Nicméně první měsíc roku bývá dlouhodobě nejsilnější. Následuje září a březen, přičemž v obou měsících podnikání dočasně pověsilo na hřebík víc než 10 tisíc podnikatelů,“ uvádí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

V meziročním srovnání pak vyčnívají září a prosinec, kdy počet přesáhl dvojnásobek čísla z předchozích let. „Tuzemská ekonomika v uplynulém roce propadla, vyhlídky do budoucna jsou stále nejisté. Postiženy jsou celé segmenty podnikání, firmy se dostávají do existenčních problémů, což se také odráží mezi OSVČ,“ říká Štěpánová.

K ukončování podnikatelských aktivit docházelo zejména v rámci výroby, obchodu a služeb, následovaly stravování a maloobchod v nespecializovaných prodejnách. Největší relativní nárůst počtu přerušení podnikání byl u výroby zámků a kování, u zprostředkování velkoobchodu a průvodcovské činnosti.

Podnikání přerušovali zejména pražští živnostníci, kterých bylo loni více než 17 tisíc. Následuje Středočeský kraj s 12 tisíci a Jihomoravský kraj s 11 tisíci.

Měsíční počty přerušených živností 2018-2020: