Zásobníky plynu praskají ve švech, pro potřeby Česka jsou plné z 99 procent

Ještě před pár měsíci to vypadalo, že kvůli vypadnutí dodávek z Ruska a vlivem drahých cen, bude velmi obtížné naplnit tuzemské zásobníky před letošní topnou sezonou. Aktuální data portálu Gas Infrastructure Europe však veškeré obavy rozptylují.

Německá společnost RWE, která v Česku provozuje nejvíce zásobníků, vykazuje naplněnost 100 procent. V zásobnících má aktuálně 28,9 terawatthodin plynu. Takový objem by posloužil více než 5,7 milionům domácností na vytápění na rok.

„Celkovou kapacitu při vtláčení překračovat z provozních důvodů nemůžeme, kapacita se však může v malém rozsahu měnit v závislosti na změnách spalného tepla zemního plynu,“ uvádí tisková mluvčí společnosti RWE Gas Storage CZ Simona Hladíková.

Za normálních okolností se plyn v létě do zásobníků vtláčí a v průběhu zimy se z nich takzvaně těží, tedy odčerpává. Avšak kvůli současné situaci budou mít obchodníci možnost uskladňovat plyn i během zimní sezony, pokud budou chtít.

„Pokud bude ze strany našich zákazníků i v dalším období o uskladnění plynu zájem, je možné po částečném odtěžení a uvolnění kapacity zemní plyn opět uskladnit i v době, kdy běžně probíhá pouze těžební sezona,“ říká Hladíková.

Česko nad evropským průměrem

Zásobník firmy MND, jenž byl původně plynovým ložiskem, je napěchovaný na 98 procent. Kapacity společnosti Moravia Gas Storage, které ještě před rokem využíval i ruský energetický gigant Gazprom, jsou plné z více než 91 procent. Zásobník v Dolních Bojanovicích společnosti SPP Storage vykazuje naplněnost necelých 83 procent.

Ke stavu zásobníků přispívá stále ještě teplé počasí, díky čemuž není po plynu taková poptávka jako v době mrazivějších listopadů. Dalším faktorem je snížená spotřeba. Motivací ke střádání zásob byly i nedávno přijaté legislativy a vyhlášky.

Česká republika v létě zavedla princip „use it or lose it“, podle kterého obchodníci s plynem o nasmlouvanou kapacitu přijdou, pokud ji nevyužívají. Právě proto skončil v Moravia Gas Storage zmíněný Gazprom. Směrnice Evropské komise navíc provozovatelům uložila povinnost mít zásobníky naplněné alespoň z 80 procent do 1. listopadu.

„Zásobníky máme nyní takřka plné a příslušnou vyhlášku, která se uvedeného týká, plníme s dostatečnou rezervou. Zemní plyn máme uložen v rámci tuzemských zásobníků, přičemž jich využíváme několik,“ uvádí tiskový mluvčí společnosti Pražská plynárenská Miroslav Vránek.

Naplněnost českých zásobníků se nyní pohybuje nad evropským průměrem, který činí 95,3 procenta.