Lodě plné plynu čekají u evropských břehů. Proč je stále nikdo nechce?

Kroužení lodí již několik týdnů sleduje Fraser Carson, analytik společnosti Wood Mackenzie. Tento měsíc napočítal, že se na mořích po celém světě nyní nachází 268 lodí s LNG, což je znatelně nad jednoletým průměrem 241 lodí. Z toho počtu se v blízkosti Evropy momentálně nachází 51 lodí.

„Evropské státy se v létě vrhly do nákupů plynu, aby co nejrychleji naplnily zásobníky s plynem. Plné zásobníky zajistí, že v zimě budou mít k dispozici dostatek paliva pro pokrytí energetických potřeb,“ popisuje Carson.

Podle společnosti Wood Mackenzie u evropských břehů nyní krouží několik desítek lodí s LNG.

Původním cílem jednotlivých zemi bylo do 1. listopadu naplnit zásobníky na 80 % jejich celkové kapacity. Tento cíl byl splněn a překročen s velkým předstihem. Podle nejnovějších údajů jsou nyní zásobníky naplněny z téměř 95 % a klíčovou roli při dosažení tohoto stavu v Evropě sehrál právě dovoz LNG.

Vzhledem k tomu, že se LNG nadále dováží na pevninu, zůstává poptávka po zařízeních, která tuto kapalinu ohřívají a přeměňují zpět na plyn, vysoká. Takových zařízení není v Evropě mnoho, mimo jiné proto, že se kontinent dlouho spoléhal na plyn dodávaný plynovody z Ruska.

„To je jeden z důvodů, proč lodě LNG stojí ve frontě na přístup k terminálům pro znovuzplyňování. Německo a Nizozemsko mezitím investovaly do nových zařízení a některá z nich, rychle postavená z přestavěných lodí na LNG by měla být uvedena do provozu během několika měsíců,“ vysvětluje odborník.

Navíc Evropa spotřebovává méně plynu, protože počasí během října je mírné a teplé, s teplotami i okolo 18 stupňů.

Navíc, jak poznamenává Antoine Halff, spoluzakladatel společnosti Kayrros, průmyslové činnosti závislé na plynu se výrazně omezily. „V Evropě došlo k velmi dramatickému snížení výroby cementu a oceli,“ říká.

„To vše znamená, že na trhu s LNG vznikla situace zvaná contango. Budoucí cena komodity je vyšší než dnešní cena. Za dodávku na leden byste dostali vyšší cenu než v listopadu,“ vysvětluje Carson.

Plyn pro Evropu bez čekání

Je sice možné, že kupci jinde ve světě by mohli převzít náklad některých čekajících lodí, což by znamenalo, že by mohly odplout například do Asie, ale pro Evropu může být výhodné, že kolem břehů doslova krouží nadbytek LNG.

Někteří pozorovatelé říkají, že čekání lodí je zčásti výhodné – plyn je pro Evropu kdykoliv k dispozici. Jediným negativem je cena plynu. Vysoká poptávka po plynu znamená, že země zaplatily mimořádné částky za jeho zajištění.

Podle agentury Reuters Německo od ledna do srpna utratilo za dovoz 49,5 miliardy eur. To je pro srovnání 17,1 miliardy eur ve stejném období roku 2021.

Skutečnou otázkou je, co bude dál. Vzhledem k tomu, že plyn je zajištěn přinejmenším pro nadcházející týdny, cena této komodity v Evropě začala klesat. Ceny plynu v Evropě od srpna dramaticky klesly, ale stále jsou více než dvakrát vyšší než loni touto dobou a další přerušení dodávek a velmi chladné zimní měsíce by však mohly situaci opět změnit.

Škatulata, hejbejte se

V úvahu je třeba vzít také globální situaci. Zvýšená poptávka po dovozu zkapalněného zemního plynu v Evropě zvýšila konkurenci v oblasti plynu po celém světě. Země jako Pákistán a Bangladéš, které jsou na LNG závislé, ale které mají na trhu menší finanční vliv, byly současnou situací zasaženy.

Obecně lze říci, že část LNG, která by tradičně směřovala do Asie, letos odplouvá do Evropy. Podle pana Antoine Halffa, spoluzakladatele společnosti Kayrros se tato situace spíš dá úsměvně nazvat „škakulata, hejbte se“. „Něco se zkrátka přesunulo jinam,“ uvedl Halffa.

Některé asijské země, zejména Čína, Japonsko a Jižní Korea, které rovněž využívají velké množství LNG, však budou pravděpodobně usilovat o významný dovoz v chladnějších měsících, což může podpořit konkurenci mezi kontinenty.

Pro Coreyho Grindala, provozního ředitele a vedoucího celosvětového obchodování u výrobce LNG Cheniere, je dění na trhu s LNG krátkodobým jevem. Diverzifikace dodávek energie v Evropě by měla v příštích letech situaci zmírnit. Dodává, že naprostá většina letošní produkce LNG jeho firmy již byla prodána a že produkce společnosti Cheniere by měla přibližně do roku 2026 vzrůst ze 45 milionů tun na 55 milionů tun.

„Nasazení obnovitelných zdrojů je skvělé. Jsem pro to, abychom dělali správnou věc pro planetu, na které žijeme,“ říká pan Grindal.

Tvrdí však, že potřeba plynu potřeby domácností a výrobu elektřiny je nezbytná. „Potřebujeme ho dnes,“ říká.

Co se stane zítra, závisí na průběhu války na Ukrajině, počasí, vzestupu obnovitelných zdrojů energie, globální poptávce po plynu – a stovkách lodí plných LNG plujících buď na východ, nebo na západ.