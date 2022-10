Proč prudce klesá cena plynu? Může za to nižší spotřeba i stále rostoucí zásoby

Blížící se topná sezona, nekončící válka na Ukrajině nebo značně pokleslé dodávky ruského plynu do Evropy. To jsou všechno důvody, které by měly tlačit cenu energetických komodit na evropských trzích vzhůru. Tam je ale současná situace jiná a cena plynu prudce klesá. Informoval o tom deník The New York Times.

Cena plynu v Evropě se v posledních dnech snížila o několik desítek procent. Oproti srpnu, kdy byly ceny této komodity prozatím nejvyšší, je pokles dokonce sedmdesátiprocentní. Hlavní důvod tohoto poklesu je podle odborníků prostý. Evropa totiž má plynu prozatím víc, než leckdo čekal.

Státům se tak daří plnit plynové zásobníky. Ty jsou nyní na vyšších úrovních než třeba před rokem. Do Evropy se řítí mnohé lodě se zkapalněným zemním plynem, které se snaží pokrýt ruský výpadek. Angažují se hlavně Spojené státy nebo třeba Katar.

„Máme takové zásoby, o kterých jsme si ještě před pár měsíci mohli jen zdát,“ řekl pro deník The New York Times Massimo Di Odoardo, který je viceprezidentem pro výzkum v poradenské společnosti Wood Mackenzie.

Evropská poptávka po zkapalněném zemním plynu z celého světa byla v uplynulých týdnech tak velká, že kolem pobřeží Španělska a dalších evropských zemí už několik dnů krouží desítky lodí se zkapalněným plynem, které čekají na vykládku. Zařízení, která toto palivo přeměňují zpět na plyn, jsou totiž plná.

Současné situaci ale Evropa může děkovat i počasí. Teplejší začátek podzimu totiž vedl k tomu, že řada občanů Evropské unie nemusela prozatím vůbec řešit případné vytápění. Plyn totiž patří mezi hlavní zdroje pro výrobu elektřiny i tepla v domácnostech.

Ceny plynu pro koncové odběratele ale v Evropě zůstávají i nadále vysoké. Jsou až dvojnásobně vyšší, než tomu bylo před rokem, a i kvůli tomu už mnoho podniků v celé EU zastavilo své provozy. Šlo hlavně o energeticky náročné firmy, které si kvůli vysokým cenám energiím už nemohly dovolit vyrábět.

Analytici ale varují, že současné propady cen mohou být jen krátkodobé. Zemní plyn, který má být do Evropy dodán během současné zimy, se totiž na termínových trzích prodává ve vztahu k současné ceně s poměrně vysokou přirážkou. Analytici tak nevylučují, že obrovské výkyvy cen plynu budou pokračovat i v dalších měsících a je tak příliš brzy na to, abychom se domnívali, že je energetická krize už za námi.

„Pořádná zkouška přijde, až nastane první výraznější ochlazení a zásobníky se začnou vyprazdňovat,“ řekl pro New York Times Jonathan Stern, který působí na Oxfordském institutu pro energetická studia. „Uvidíme, jak na to trh zareaguje,“ dodal.