Nedá se vyloučit, že se dodávky plynu z Ruska zastaví, řekl Síkela

V případě, že by plyn přestal proudit, zavedla by vláda nouzový stav. V něm by o dodávky plynu přišly nejprve takové podniky, které mohou plynule přejít na jiný zdroj energie. Naopak domácnosti a prvky kritické infrastruktury, jako například nemocnice, se podle Síkely nemusí bát, že by se jim dodávky zastavily.

Šéf rezortu průmyslu a obchodu upozornil, že zatímco jiné unijní státy jako například Slovensko, hlásí pokles dodávek plynu z Ruska, do Česka komodita zatím proudí bez problémů.

„Dodávky plynu do České republiky jsou sice stabilní, ale s přítomnými jsme se shodli, že je třeba věnovat dění zvýšenou pozornost,“ uvedl Síkela v pátek poté, co jednal se zástupci provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy ČEPS, společnosti ČEZ, operátora trhu OTE, přepravce zemního plynu Net4Gaz a s představiteli Státních hmotných rezerv. „Nedá se vyloučit, že dodávky budou klesat nebo že se zastaví úplně,“ dodal ministr.

V pátek byly tuzemské zásobníky naplněné z více než dvou třetin. Podle dřívějšího vyjádření Síkely by takové množství vydrželo celé republice do ledna. Prezident Miloš Zeman navíc tento týden podepsal zákon přezdívaný „use it, or loose it,“ (česky to znamená „používej to nebo o to přijdeš“) který říká, že energetické společnosti musí naplnit své zásobníky alespoň z 80 procent, jinak o jejich kapacitu přijdou.

Vláda navíc v tomto týdnu schválila novelu energetického zákona, která umožní vyhlášení takzvaného předcházení stavu nouze v plynárenství. Legislativa by umožnila krátkodobě ponechat v provozu některé uhelné teplárny, jejichž činnost by se jinak z důvodu emisních limitů musela v příštím roce omezovat.

Zároveň ministr připomněl, že ČR nedávno získala podíl v terminálu zkapalněného plynu (LNG) v Nizozemsku. Podle něj jde o „významnou“ kapacitu, odmítl však sdělit přesný podíl kvůli smluvním podmínkám. Ohledně možných dodávek LNG Síkela rovněž nedávno jednal v Kataru se svými ministerskými protějšky.