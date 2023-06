Kam se zálohovanými petkami? Na podobě třídicího centra zatím shoda není

Jak by zálohování mělo v Česku vypadat? Zálohovat se mají všechny nealkoholické nápoje v plastových lahvích o objemu 0,1 až 3 litry a alkoholické nápoje do 15 procent alkoholu v plastových lahvích. Dále také všechny nealkoholické nápoje v plechovkách o velikosti 0,1 až 3 litry a nápoje s obsahem do 15 procent alkoholu v plechovkách.

Výška zálohy má být mezi třemi až čtyřmi korunami.

Do systému zálohování se povinně budou muset zapojit prodejny nad 50 metrů čtverečních a taktéž benzinové pumpy nad 50 metrů čtverečních.

Fungování celého systému bude zajišťovat tzv. operátor, který bude založený výrobci, kteří dohromady dodávají na trh nejméně 80 procent obalů podléhajících zálohování. Zdroj: MŽP