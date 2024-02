Startupy jsou na postupu. Zaměstnávají víc lidí než zemědělství, říká zpráva

V průměru berou zaměstnanci mladých firem 65 tisíc korun hrubého. Celkově startupy na mzdách v roce 2022 vyplatily kolem 117 miliard korun, což představuje pět procent objem všech mezd vyplacených v Česku. Letos už také pomalu dochází k oživení investic do startupů.

Data jsou z roku 2022, protože ta loňská ještě statistický úřad nevydal a tvůrci reportu chtěli nabídnout komplexní data. Zároveň analýza zahrnula pouze zaměstnance, nikoli lidi pracující na IČO. Celkově tak v sektoru bude pracovat ještě více lidí, než uvádí oficiální statistiky.

Když se práce cení

Většina pozic, které startupy obsazují, je v IT sektoru. „Startupy mívají specifickou strukturu vyžadující vysoce kvalifikované pracovníky, kterých je na trhu nedostatek. Týká se to zejména odborníků v IT. Proto je jejich práce tak oceněná,“ vysvětluje výši mzdy zaměstnanců startupů, která v roce 2022 činila 65 tisíc hrubého, Martin Kešner, zakladatel Nápadu roku.

Pro srovnání, průměrná mzda v celé ekonomice činila předloni 43 tisíc hrubého. Medián, kdy polovina mezd je vyšší a polovina nižší než tato hodnota, činil 37 tisíc hrubého. „Dneska mladí lidé chtějí pracovat v technologických firmách. Odsávají lidi z velkých firem,“ dodává Kešner.

Startupy jsou v drtivé většině mikrofirmy s počtem do deseti zaměstnanců. Více než dvě třetiny z nich se nacházejí v Praze a okolí, následuje Brno a Ostrava. Nejčastěji se zaměřují na technologie, e-commerce nebo služby.

„Před šestnácti lety, kdy jsem zakládal soutěž, zakladatelé startupů byli studenti vysokých nebo středních škol. Nyní už dvě třetiny z účastníků soutěže jsou starší třiceti let,“ dodává Kešner.

Nižší sazby, lepší financování

Za posledních deset let počet investic do startupů vzrostl v Evropě 4,5krát. V regionu střední Evropy se objem investovaných prostředků zvětšil 3,6krát. Hodnota zdejších firem vzrostla čtyřikrát. „Jsou tedy atraktivní i pro západní investory. Jsou tu mimo jiné silné technické univerzity, které produkují velký počet absolventů. Ti zároveň mají ambici něco budovat, což se na západě už vytrácí,“ dodává Kešner.

Vrchol investice zažily v roce 2021 a 2022. Jen v roce 2022 bylo proinvestováno 1,5 miliardy eur. „Z pohledu venture kapitálu to byl rekordní rok. Změnila se regulace v USA a Číně a byly levné peníze. Do rizikového kapitálu tak přišlo až třikrát více peněz než v roce 2019,“ vysvětlil Kešner s tím, že objem investic rostl i loni, klesal ale počet jednotlivých transakcí.

„Letos by se investice měly rozproudit co do objemu, tak i co do transakcí. „Už za necelé první dva měsíce vidíme velké oživení. Věřím, že objem i transakce budou řádově vyšší o nižší desítky procent než v roce 2023,“ vysvětlil Kešner na dotaz iDNES.cz.

Důvodů pro to odborník na startupy vidí hned několik. Dochází totiž k oživení na investičním trhu v USA i EU. „Zároveň řada firem byla loni podporována současnými investory, aby firmy přečkaly těžké období, rostly a do budoucna byly atraktivnější pro další investiční kola. Další faktor je využití generativní AI, což s sebou přináší řadu nových podnikatelských příležitostí. Řada z nich bude zainvestována,“ míní Kešner.

Čekání na banky

V neposlední řadě bude letos hrát velkou roli očekávané snižování úrokových sazeb ze strany velkých centrálních bank, u nichž se během letoška čeká snižování. „V roce 2022 prudce narostly a na vrchol se dostaly loni. To je hlavní příčina propadu. Jejich pokles zlepší startupům dostupnost financován,“ doplnil Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

Startupové prostředí má podle reportu na tuzemské ekonomice zhruba pětiprocentní podíl. Autoři ale upozorňují, že jde o velmi hrubý odhad. „Určit přesný podíl startupového prostředí na české ekonomice je velmi složité, protože neznáme základní statistiky startupových firem, jako je produkce a přidaná hodnota,“ vysvětlují autoři.

„Musíme se spokojit jen s nepřímým odhadem na základě dat k trhu práce, jako je počet zaměstnanců a údaje o mzdách,“ píše se dále v reportu.