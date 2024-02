Zážitková doprava. Český startup dostal čtvrt miliardy na globální expanzi

Daytrip je v podstatě meziměstské taxi pro ty, kdo nespěchají. S nápadem postavit platformu pro takovou službu, kde budou řidiči-průvodci čekat na poznání chtivé pasažéry, přišla v roce 2015 skupina českých nadšenců Tomáš Turek, Markéta Bláhová, Valeriia Pshenychna, Jan Prokop a Jiří Sváček. Dosud pro svůj startup získali od investorů, podle specializovaného serveru Crunchbase, na 440 milionů korun. Poslední investicí bylo v přepočtu 230 milionů korun od skupiny investorů vedené tchajwanským fondem Taiwania Capital; posledního kola se zúčastnili také původní investoři Euroventures, J&T Ventures a N1.

Představa, že si člověk objedná cestu z Prahy do Vídně za zhruba 7 500 korun – což je zhruba cena podle webových stránek platformy – a ještě utratí další peníze za zážitky po cestě, může připadat běžnému Čechovi vzdálená. Daytrip však na svých stránkách uvádí, že jen loni přes jeho platformu cestovalo na 350 tisíc lidí.

CEO a jeden ze zakladatelů startupu Tomáš Turek v mailové diskusi s iDNES.cz popisuje, kdo je typický zákazník platformy a jak vypadá typická cesta.

Zmíněných 350 tisíc lidí podle Turka představuje něco přes sto tisíc jízd. „Zdaleka nejčastěji s námi cestují dvojice, potom rodiny a větší skupiny. Ale projevuje se i trend sólového cestování,“ uvádí Turek.

A jak vypadá typická cesta s Daytrip – je to spíš „poznávací zájezd“, nebo jde spíš o „obohacenou dopravu z A do B“? Podle Turka jde primárně o dopravu. „Zákazník si s námi rezervuje cestu, protože se potřebuje dostat z jednoho města do druhého, a to jednoduše. Náš řidič ho na určeném místě vyzvedne a odveze ho až do jeho destinace. Že si během rezervace může vybrat několik dalších zastávek po cestě, což celý trip obohatí, to je bonus,“ vysvětluje Turek.

Služba je podle Turka využívána hlavně turisty ze vzdálenějších zemí. „Například Američané a Australané v Evropě, Evropani v Asii a Latinské Americe… to jsou typičtí zájemci. Hlavně pro Američany, kteří obecně preferují mít celou svojí dovolenou naplánovanou od A do Z, je naše platforma zajímavá. Mohou díky ní naplánovat jak transport, tak i turistiku v rámci možných zastávek.“

Hlavní konkurenční výhodou platformy Daytrip je podle Turka samotný princip služby, tedy možnost si zarezervovat dodatečné zastávky, včetně nalezení inspirace k zajímavým místům přímo v aplikaci. „Další výhodou je, že garantujeme řidiče, kteří se domluví anglicky a kteří dodržují náš globální standard,“ doplňuje Turek.

Hypoteticky, kdyby velká globální taxislužba jako třeba Uber přidala do své nabídky možnost zastávek – nezlikvidovalo by to byznys českého startupu? Tomáš Turek tvrdí, že ne. „Kdyby se služba, která ve světě před rokem 2015 prakticky neexistovala – takže statisíce zákazníků nevěděly, že ji potřebují – stala přes noc ještě větším mainstreamem, byl by to pro nás především silný důkaz, že něco děláme správně. Ale hlavně: máme letitý náskok; vybudovat podobně komplexní platformu v rámci velké korporace je úkol na několik let a řádově miliardy korun,“ uzavřel CEO platformy Daytrip.