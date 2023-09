Startupy s elektrododávkami jsou hit. Spěchají, než dorazí velcí hráči

Tyto malé, ale rychle rostoucí startupy využívají potřeby maloobchodníků plnit závazky ohledně snížení emisí a také zájmu koncových zákazníků o uhlíkovou stopu všeho, co kupují – včetně dopravy. Hledají přitom rovnováhu mezi vývojem inovativních technologií, investicemi do vozového parku a přijatelnými cenami na konkurenčním trhu.

Podle agentury Reuters již firmy jako německý Liefergrun, britské Zedify a Packfleet, a DutchX se sídlem v New Yorku přilákaly investice za zhruba miliardu eur. Jejich cílem nyní je především stát se zajímavými cíli pro akvizice ze strany velkých hráčů.

Německý startup Liefergrun buduje miniaturní logistická centra v centrech velkých měst, zatím v Německu a Rakousku. Finální doručování však nerealizuje sám, ale prostřednictvím subdodavatelů. Těm navíc umožní nakupovat elektrické dodávky od Mercedes-Benz nebo čínského Maxusu na základě vlastních rámcových smluv s těmito výrobci.

Jako zákazníky uvádí módní značky H&M a Inditex nebo inovativního dodavatele surovin pro vaření Hello Fresh. Liefergrun zatím získal investice za šestnáct milionů eur. Podle šéfa Niklase Taucha měl loni tržby v jednotkách milionů eur, letos očekává sedminásobný růst a v roce 2024 chce překročit sto milionů.

Britský startup Packfleet provozuje v Londýně padesát dodávek a během příštího roku plánuje nárůst na čtyři sta – a také expanzi do Liverpoolu, Birminghamu a Manchesteru. Do dvou let plánuje být ve dvaceti velkých britských městech. Na nedostatek zájmu si nestěžuje. „Nejčastější otázky našich zákazníků jsou Kdy můžete expandovat i sem? a Jak brzy můžete obsloužit všechny naše dodávky?,“ cituje Reuters generálního ředitele Tristana Thomase.

Spoluzakladatel startupu DutchX Marcus Hoed podle Reuters tvrdí, že „Někteří zákazníci velmi, velmi tvrdě tlačí na co nejvíce dodávek s nulovými emisemi“. DutchX spouští novou službu v New Yorku: Namísto budování malých místních překladišť přiveze balíčky v malých kontejnerech na Manhattan trajektem – a k finálnímu doručení používá elektrická nákladní kola. Mezi jeho zákazníky jsou mimo jiné obří značky Amazon Fresh nebo Whole Foods. Tržby tohoto startupu by letos měly stoupnout o více než třetinu na zhruba 40 milionů dolarů. Ještě letos spustí svou službu ve Filadelfii a příští rok plánuje přidat tři nebo čtyři další americká města.

Na elektrických nákladních kolech stojí také služby britského startupu Zedify, který pracuje pro velké firmy jako FedEx. Zedify působí v deseti městech Spojeného království, dalších sedm chce přidat v průběhu příštích šesti měsíců a do čtyř let chce být ve všech téměř padesáti městech Spojeného království, která mají alespoň sto tisíc obyvatel. Z loňského milionu doručených balíčků se Zedify chce dostat v příštím roce na osm milionů. „Dokázali jsme, že při dosažení dostatečného objemu jsme efektivní a profitabilní. Ale dostat se na takový objem je velká výzva,“ cituje Reuters šéfa společnosti Roba Kinga.

Právě škálování je pro startupy kritické, hlavně pro ty, které používají menší vozidla než typický dodávkový vůz. To totiž snižuje ziskové marže, protože je těžké doručit dostatečné množství balíků, které by kompenzovaly mzdové a další náklady.

Přesto jde o oblast, kde inovativní startupy mohou uspět – hlavně proto, že někteří obchodníci si stanovili velmi ambiciózní cíle. Například IKEA, která chce již do roku 2025 nulové emise na poslední míli u všech dodávek svého zboží. Expert na logistiku z University of Tennessee Thomas Goldsby pro Reuters uvedl, že zavedení dopravci všechny startupy ve svém oboru pečlivě sledují – a že mají tendenci koupit každého z nich, kdo dělá něco opravdu zajímavého.