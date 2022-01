Energetické plány jsou utopie, Evropa z nich vycouvá, říká odborník

„Zrychlování dekarbonizace, jak s ní počítá taxonomie, je naprostou utopií. Je zcela nemožné se při odchodu od uhlí obejít bez jádra. To neplatí jen pro Česko, ale pro celou Evropu,“ říká v rozhovoru pro MF DNES ředitel strategie poradenské společnosti v energetice EGÚ Brno Michal Macenauer.

V čem Green Deal a taxonomie ohrožuje tuzemskou energetiku a čím jí může pomoci?

V EGÚ veškerým inovacím i dekarbonizaci fandíme, dává to smysl. Myslíme si, že skutečně dokážeme opustit spalování paliv vykopaných ze země či vytěžených z moře během 21. století. Ale neustálé zrychlování a stupňování požadavků je problematické. To, co je nyní navrženo v taxonomii – což sice není nařízení, spíše souhrn činností, které chce Evropská unie podporovat nebo financovat – je nerealizovatelné. Jen v Německu tvoří 84 procent celkové energetické bilance fosilní a jaderná energie, kterou si nyní zakazují. Vše by chtěli nahradit do dvaceti let obnovitelnými zdroji, to se nedá technicky zvládnout.