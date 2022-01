Poteče někdy Nord Streamem 2 plyn? Geopolitická situace vzbuzuje nejistotu

Plynovod Nord Stream 2 se dokončil v září tohoto roku. Zatím je stále bez plynu a zřejmě ještě nějakou chvíli bude. Němečtí regulátoři minulý týden uvedli, že dřív než v červenci příštího roku povolení k provozu nevydají.

Nord Stream 2 1 230 kilometrů dlouhý

dlouhý na dně Baltského moře

Se stavbou se začalo v roce 2015.

Projekt stál 11 miliard dolarů (244 miliard korun).

(244 miliard korun). Má dodávat plyn ze západní Sibiře do Německa.

Roční kapacita činí 55 miliard kubických metrů, což je více než polovina plynu, který Němci spotřebovali za rok 2019.

Německu vadí, že plynovod je v rozporu s německými a evropskými zákony o hospodářské soutěži. Ruská státní organizace Gazprom totiž v projektu figuruje prakticky jako monopol. Je majitelem a provozovatelem plynovodu i budoucím dodavatelem plynu. Podle regulátorů by mělo dojít k upravení obchodní struktury, aby nový Nord Stream povolení dostal. To si myslí i Evropská komise.

„Cílem zákonů je zabránit monopolům a závislostem. Síť a provoz musí být oddělené, což u tohoto potrubí nejsou,“ uvádí Robert Habeck, nový německý ministr hospodářství a klimatu za stranu Zelených.

Jenže „obchodní struktura“ není jediným kamenem úrazu kontroverzního potrubí. Rusko v posledních týdnech zvyšuje prostřednictvím svých jednotek napětí u hranic s Ukrajinou. Invaze je podle některých odborníků na spadnutí.

Zelená část německé vlády nyní Rusku hrozí, že jakékoliv vyhrocení na Ukrajině povede k zablokování plynovodu. „V případě další eskalace by tento plynovod nemohl být uveden do provozu,“ nechala se slyšet Annalena Baerbocková, spolková ministryně zahraničních věcí a rovněž spolupředsedkyně strany Zelených.

Právě zahraniční politika se ukazuje jako dosud nejzásadnější sporný bod nové německé vlády. Zatímco právě Baerbocková chce dosavadní politiku kompromisů zahodit za hlavu a dát svému resortu nový směr zaměřený na lidská práva a ochranu klimatu, německý kancléř Olaf Scholz ze strany SPD působí, že by se raději držel smířlivých šlépějí své předchůdkyně Angely Merkelové. Spolustraník Baerbockové Habeck označuje Nord Stream 2 za „geopolitickou chybu“, naproti tomu Scholz je dlouhodobým zastáncem projektu.

I nový německý kancléř nyní hledá způsoby, jak ruského prezidenta Vladimira Putina od invaze odradit. Podle listu The Guardian Scholz uvedl, že by ruský vpád na Ukrajinu mohl vést k pozastavení spuštění Nord Streamu 2.

Nord Stream 2

Dlouhodobí odpůrci plynovodu již dříve upozorňovali, že Nord Stream 2 bude Putinovi sloužit jako geopolitická zbraň a že si výměnou za dodávky putující k německým domácnostem bude diktovat, co ho napadne. Teď se ale ukazuje, že plyn v nových trubkách ležících na dně Baltského moře k tomu ani není potřeba.

Před pár dny Gazprom zcela zastavil proudění plynu v potrubí Jamal do Německa. Ceny komodity kvůli tomu vystřelily ještě o něco víc a to už se přitom předtím plyn obchodoval za rekordní ceny. Německo žije v podezření, že Rusko chce právě tímto krokem uspíšit schvalování Nord Streamu 2, ačkoli takový výklad Putin i Gazprom rezolutně odmítá.

Výzkumná společnost Rystad Energy nyní odhaduje, že pokud by Rusko zvýšilo vývoz plynu o 20 procent, snížilo by to tržní ceny plynu na západoevropských trzích o 50 procent.

Pro Německo je to nicméně svízelná situace. Kvůli klimatickým cílům se zbavilo jaderných i uhelných elektráren a zřejmě doufalo, že v rámci přechodu na obnovitelné zdroje energie bude moct na plyn z Ruska spoléhat. Jenže nemůže. Ocitlo se tak v patové situaci, na jejímž řešení se navíc nová vláda zřejmě neshodne.