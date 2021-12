Rusko stáhlo přes 10 000 vojáků do kasáren. Část z nich cvičila u Ukrajiny

Rusko stáhlo do posádek stálého umístění přes 10 tisíc vojáků, kteří se zúčastnili měsíčního cvičení mimo jiné i v několika oblastech blízko Ukrajiny. Oznámil to jižní okruh ruských ozbrojených sil. Kyjev a západní metropole v posledních týdnech obviňují Rusko, že hromadí v blízkosti Ukrajiny armádní jednotky a zvažuje novou agresi. Moskva to důrazně popírá.