Nižší plat, nebo stěhování. Česká pobočka Ryanair nově bude pod Poláky

19:18 , aktualizováno 19:18

Česká pobočka nízkonákladové aerolinky Ryanair se nově přesouvá pod polskou centrálu. To pro český personál znamená nižší hodinovou mzdu a právní obtíže. Manažeři však na personál tlačí, aby nové smlouvy podepsal co nejdříve – jako alternativu jim nabídli stěhování do zahraničí nebo vyhazov.