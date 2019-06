Letecká společnost Ryanair rozšiřuje portfolio. Kupuje aerolinku na Maltě

Ryanair na novou dceřinou společnost přesune šest letadel, která má nyní na ostrově, a plánuje do tří let rozšířit místní flotilu na deset letadel. Aerolinky by měly létat do více než 60 destinací ve 21 zemích v Evropě a Severní Americe. Společnost bude začínat s 200 zaměstnanci, do tří let se má počet zaměstnanců zvýšit na 350.



Ryanair v současnosti na spojích s Maltou přepraví kolem tří milionů cestujících ročně, uvedla agentura Reuters.

Podle Mizziho by stát měl mít v Malta Air takzvanou zlatou akcii. To znamená, že bude mít rozsáhlé pravomoci, například bude muset schvalovat prodej firmy či emisi akcií.

Nová společnost Malta Air se bude odlišovat od státní letecké společnosti Air Malta. Podniky by měly nabízet různé služby, které se ale budou doplňovat, uvedl Mizzi. Air Malta by se měla soustředit na nákladní přepravu a na středně dlouhé lety a lety do důležitých míst, jako je Frankfurt nad Mohanem či londýnské letiště Heathrow.

Struktura Ryanairu tak začíná být podobná struktuře společnosti IAG, která vlastní firmu British Airways. Kromě hlavních aerolinek Ryanair se sídlem v Irsku tak do skupiny už patří dceřiné společnosti Buzz v Polsku a Lauda v Rakousku, nově také Malta Air.