Maradová znovu šéfuje pozemkovému úřadu. Chce víc peněz na pozemkové úpravy

Před několika týdny jste do funkce ředitelky Státního pozemkového úřadu jmenoval Svatavu Maradovou, která už kdysi ve stejné funkci pracovala. Sama rezignovala poté, co na SPÚ poslal audit váš předpředchůdce ministr zemědělství Jiří Milek. Mohl byste připomenout, co jí tehdy audit vytknul?

Chci zdůraznit, že se chci hlavně dívat do budoucna, nikoliv tolik do minulosti. Pro mne je důležité, aby SPÚ skutečně fungoval, máme velké ambice k realizaci pozemkových úprav. Paní inženýrka Maradová je odbornicí, která v tom samotném oboru pozemkových úprav řadu let působila a má manažerské schopnosti. A současně je také třeba zdůraznit, že to není žádná změna, která by byla vynucená nebo něco podobného.

V řadě podřízených organizacích MZe dochází k přesoutěžení vedoucích pozic, máme staronově potvrzené ředitele Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, ke stejnému datu nastoupil nový ředitel Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Karel Štencl a stejně tak nastoupila nová ředitelka SPÚ Svatava Maradová. Je to výsledek, který byl dán výběrovým řízením a já jsem ho jen potvrdil doporučení, které komise dala. Současný pan ředitel (Martin) Vrba se do toho řízení ani nepřihlásil a i tak po nějaké debatě, kterou jsem s panem ředitelem vedl ve dvou i s nyní nastupující paní ředitelkou a počítám, že pan Vrba v úřadu zůstane.

A jak tedy dopadl ten audit?

Já jsem se s ním seznámil a musím říct, že mám trochu pochybnosti, proč byl tehdy nařízen, jaké ty důvody byly. A proto říkám, že pro mě je ve finále důležité to, jakým způsobem bude dál úřad fungovat. Čeká ho velký úkol – převzetí pozemků neznámých vlastníků od ÚZSVM od letošního roku. A když jsem se dočetl výtek jako opomenutí zveřejnění rozpočtového výhledu na webu v roce 2017 nebo nesprávně uvedená metadata v registru smluv či v příloze účetní závěrky 2017 nebyl správně uveden řádek 232 kulturní předměty, tak mi to přijde skutečně… že to nechci dál rozebírat. Správně jste uvedl, že to bylo v době, kdy tady krátce působil pan ministr Milek a po něm pan ministr Toman. Tehdejší ředitelka neodstoupila na základě toho auditu, ale ještě než byl dokončen. Se znalostí kontextu si myslím, že to klíčové se bude odehrávat směrem do budoucna.

Bývalý ředitel SPÚ Martin Vrba informoval v rozhovoru s MF DNES, že by potřeboval navýšit rozpočet úřadu minimálně o 800 milionů korun právě na pozemkové úpravy. Sice by ani tak nedosáhl sumy uváděné v programovém prohlášení vlády, ale aspoň by se tomu přiblížil. Podařilo se to pro příští rok?

Pevně doufám, že stejně tak, jako potřebujeme přidat na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a na prostředky na evropskou zemědělskou politiku, tak se nám to podaří vyřešit v prvním pololetí roku 2024 dle výsledků ušetřených peněz v hospodaření ministerstva.