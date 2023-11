Bývalá šéfka pozemkového úřadu se vrací. Maradová znovu nastoupí od ledna

Státní pozemkový úřad spravuje a prodává státní zemědělský majetek, stará se o pozemkové úpravy a řeší restituční žádosti. Maradovou původně jmenoval do funkce na základě doporučení výběrové komise současný předseda KDU-ČSL a tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka v roce 2014, kdy se o místo ucházelo 12 lidí.

Ředitelka pak zůstala ve funkci až do roku 2018, kdy přišel tzv. první kabinet Andreje Babiše (ANO), v němž funkci ministra vykonával šéf koncernu Úsovsko Jiří Milek. Ten po svém nástupu povolal na SPÚ audit, aby získal „reálný obraz o fungování úřadu.“

Maradová na to tehdy reagovala ohlášením rezignace, uvolnění pozice podle ní mělo přispět ke koaličnímu vyjednávání o složení vlády. Na to okamžitě zareagovali politici, kteří se obávali tlaku na úřad. „Státní pozemkový úřad je apolitický úřad, jeho obsazení není součástí žádných vyjednávání. Myslím, že paní ředitelka svou pozici v této souvislosti přeceňuje,“ uvedl tehdy ministr Milek. „Sama nejlépe ví, že naše debata o jejím výkonu funkce se týkala výhradně jejího profesního působení,“ dodal.

Maradová poté nastoupila na nemocenskou, podařilo se jí tak ve funkci Milka překonat. Skončila až čtyři měsíce po setkání s Milkovým následovníkem Miroslavem Tomanem. Dnes už Milek nechce situaci komentovat, podle něj ale audit příliš slavně nedopadl. MF DNES požádala ministerstvo zemědělství o výsledky tehdejšího šetření, zatím je neobdržela. Naopak se jí vždy zastával Jurečka.

Ve čtvrtek ministerstvo oznámilo, že Maradová znovu uspěla ve výběrovém řízení, nahradí tak Martina Vrbu, který byl ve funkci ředitele od jejího odchodu. „Pozemkový úřad získá v osobě Svatavy Maradové zkušenou manažerku, která se velmi dobře orientuje v problematice pozemkových úprav, majetkoprávních vztahů, ale i adaptace krajiny na klimatickou změnu. Její výhodou je znalost úřadu, takže dokáže velmi rychle udělat potřebné změny, které zlepší především efektivitu provádění pozemkových úprav. Očekávám od ní také zlepšení komunikace úřadu směrem k odborné i laické veřejnosti,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Končící šéf si stěžoval na nedostatečné financování úřadu

Vrba skončil ve funkci mimo jiné poté, co si pro MF DNES postěžoval na nedostatečné financování úřadu ze státního rozpočtu a faktickém porušování programového prohlášení vlády, která slibovala, že dá na pozemkové úpravy každoročně tři miliardy korun.

„Loni jsme hospodařili s částkou kolem dvou miliard korun, to chyběla vůči plánovanému rozpočtu miliarda. Letos počítáme, že budeme končit s 2,3 miliardy. Pro nás by bylo optimální mít kolem 2,5 miliardy korun ročně. Pouze v jediném roce, což byl rok 2021, jsme měli tři miliardy korun. Na příští rok je zatím v návrhu státního rozpočtu částka 1,7 miliardy korun, což je málo – 600 milionů jde ze státního rozpočtu a 1,1 miliardy korun jsou evropské peníze z Programu rozvoje venkova a z předfinancování evropské Společné zemědělské politiky. Ale potřebovali bychom alespoň 2,5 miliardy,“ uvedl v rozhovoru před necelýma dvěma měsíci.

Maradová plánuje více se zaměřit na mimoprodukční funkce krajiny, koncepční rozvoj úřadu a podporu venkova. „Jedním z hlavních cílů Státního pozemkového úřadu by měla být adaptace naší krajiny na klimatickou změnu, prevence sucha i povodní. Musíme urychlit zpracování a realizaci projektů pozemkových úprav, ale také zlepšit komunikaci jejich přínosů pro laickou veřejnost,“ uvedla.

Do výběrového řízení na pozici ústředního ředitele SPÚ se přihlásili tři uchazeči, jeden byl vyřazen pro nesplnění zákonných předpokladů. Výběrová komise doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta Svatavu Maradovou. Do úřadu by měla nastoupit 1. ledna 2024.

Maradová vystudovala obor zemědělské inženýrství na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Dříve pracovala jako geodetka v soukromé firmě. Byla rovněž dlouholetou ředitelkou společnosti Geocart CZ zabývající se komplexními pozemkovými úpravami a projektováním v krajině, uvedlo již dříve ministerstvo.