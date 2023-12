Výborný: Dokud budu ministrem, živí kapři se před Vánocemi budou prodávat

„Stavím se proti jakémukoliv zbytečnému utrpení zvířat. Za Piráty proto prosazujeme, aby se konzumní ryby usmrcovaly přímo při prodeji odborným personálem,“ uvedla před několika týdny pirátská poslankyně Klára Kocmanová.

Výborný se s ní chce sejít a celou věc prohovořit, ale šanci na zmíněný zákaz nedává. „Mohu skutečně potvrdit, že dokud budu já ministrem zemědělství, tak žádný zákaz prodeje živých kaprů v ČR platit nebude,“ řekl iDNES.cz ministr.

Prodejních míst příliš neubývá

Sám zabití kapra proškoleným personálem na prkýnku před kádí podporuje, lidé by je podle něj neměli vypouštět do přírody nebo mít několik dní ve vaně, ale cestou zákazu jít nechce. Kapři se letos prodávají podle údajů Státní veterinární správy na zhruba 3 000 místech, což je meziročně méně o zhruba 70 lokalit.

Tyto počty tak nejsou příliš ovlivněné tím, že některé větší obchodní řetězce se rozhodly neprodávat živé kapry před svými provozovnami. „Myslím si, že zatím ten tlak není takový, aby to prodejce odradilo,“ říká i ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.

Podle něj je dobře, že je tolik prodejních míst, protože je lidé nemusí převážet na dlouhé vzdálenosti ze sádek. Podle něj se welfare i ryb aktuálně projednává na evropské úrovni, ale zatím žádný konkrétní návrh není na stole. Komise nyní představila pouze plány na změny v převozech zvířat.

Na kapra se těšíme

Podle Výborného by bylo dobře, kdyby se zvýšila konzumace ryb a to zejména sladkovodních. Podle údajů Českého statistického úřadu snědl každý Čech v průměru 5,9 kilogramu ryb, a to včetně mořských. Sladkovodních se pak sní něco přes kilogram. Ministr pak dodal, že evropský průměr je kolem 17 kilogramů, nutno ale dodat, že do těchto statistik spadají i přímořské státy. Sám ministr se na vánočního kapra těší. „Rybí polévku máme jednou za rok, právě na Štědrý večer, s krásně opraženou houskou na másle. Je to něco, na co se těšíme, stejně jako na smaženého kapra s bramborovým salátem,“ uzavřel.

Veterináři každoročně zkontrolují zhruba čtvrtinu prodejců, loni šlo o 760 prodejních míst. Zhruba ve dvou procentech kontrol se našly chyby, pokuty jsou většinou v řádu tisícikorun, v jednom případě šlo o 14 tisíc Kč. „Nejčastějším nedostatkem byla pochybení v hygieně prodeje, která zjistili veterinární inspektoři v jedenácti případech. V deseti se prodejci provinili proti zásadám welfare při prodeji a manipulaci s rybami. V šesti případech bylo zjištěno, že kontrolovaný prodejce nenahlásil v zákonné lhůtě, kde a v jakých dnech bude ryby prodávat,“ doplnili veterináři.