Pro větší odbyt obilovin je třeba podpořit biopaliva, říká šéf Agrární komory

Jaké jsou hlavní plány na příští rok? Je to začátek vyjednávání dalšího období evropské zemědělské politiky?

Ano, to začne už v příštím roce. Chceme mimo jiné otevřít téma přílišné byrokracie a vysokých nákladů evropských výrobců, kteří ale svoji produkci prodávají za světové ceny. Mně se docela líbí americký model, tedy pojištění tržeb společnosti. V USA se zemědělec pojistí, že v daném roce vydělá určitou částku. Když přijde sucho nebo velký tržní výkyv, z pojištění se mu to alespoň částečně vyrovná. Nemusí to být na pěstování obilí, řepky nebo kukuřice, které jsou méně rizikové. Dokážu si ale představit, že by to fungovalo alespoň pro náročné komodity, jako jsou brambory, ovoce, zelenina, chmel, vinná réva a podobně.

Když vidíme, že v Německu a ve Francii se rozmáhá vitariánství, tak my už k nim do budoucna nebudeme tolik obilí vozit. Proto hledáme způsoby, kde je uplatnit.