Koruna letos oslabila k euru, libře i zlotému, řekli analytici. K dolaru posílila

Během roku se koruna obchodovala v pásmu od 23,20 do současných 24,70 Kč za euro, řekl ve čtvrtek odpoledne ČTK analytik Portu Marek Pokorný. K dolaru je naopak od začátku roku silnější o 1,7 procenta na 22,17 Kč/USD, doplnil analytik XTB Štěpán Hájek.

„Koruna zahájila rok úspěšně, když se z úvodních pozic probojovala k 23,20 Kč/EUR, tedy na dohled svých historických maxim. Jedinou výjimku v tomto novoročním trendu představovalo březnové oslabení k 24,00 Kč/EUR, jež tehdy způsobily obtíže v americkém finančním sektoru,“ popsal vývoj analytik Cyrrusu Vít Hradil.

Situace se podle něj otočila v polovině roku, kdy Česká národní banka formálně ukončila režim intervencí a v jejích prognózách se začala zhmotňovat vidina nadcházejícího poklesu úroků. Tehdy se do kurzu podle Hradila plně propsala chatrná kondice české ekonomiky, což vedlo k oslabení koruny do úrovně kolem 24,50 Kč/EUR, kde s výkyvy vydržela až do konce roku, dodal.

Výrazně tuzemská měna oslabila v průběhu roku na páru s britskou librou, a to o téměř čtyři procenta na 28,36 CZK/GBP, upozornil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Vývoj podle něj opět souvisel s úrokovými sazbami. Zatímco totiž ČNB koncem roku sazby snížila, tak v rámci Bank of England se do poslední chvíle spekulovalo, zda sazby dále neporostou, dodal.

Na párech s měnami okolních států pak od začátku roku koruna oslabila, doplnil Lajsek. Premiantem byl nadále maďarský forint, k němuž koruna oslabila o téměř korunu, což je téměř sedm procent. Velmi podobná je situace i na páru s polským zlotým. I zde koruna od začátku roku oslabila, a to o přibližně 50 haléřů, čili deset procent. Polsko má také problémy s vysokou inflací, jejíž úroveň byla dokonce dlouhodobě vyšší než v ČR. Polská centrální banka však v průběhu roku překvapivě sáhla ke snížení úrokových sazeb.

Výrazně naopak koruna posílila na párech s exotickými měnami, kterými se zároveň platí v oblíbených dovolenkových destinacích. Jde zejména o Turecko a Egypt. Obě země jsou ve velmi podobné situaci, jejich ekonomiky se dají podle Lajska prakticky nazvat rozvrácenými. Turecká lira od začátku roku na páru s korunou oslabila o 37 procent a poprvé v historii se dokonce dostala vůči koruně pod hranici parity. Egyptská lira ke koruně oslabila od začátku roku o 21 procent. Kvůli tamní vysoké inflaci však Češi na dovolených až tolik neušetří, podotkl Lajsek.