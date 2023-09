Mám dojem, že politici berou zemědělce za nepřátele, říká šéf Agrární komory

„Chceme být apolitičtí, současnou politickou reprezentaci nechceme vnímat jako své nepřátele, nicméně někdy máme, troufnu si říci oprávněný pocit, že oni za nepřátele považují nás. Nás produkční zemědělce,“ uvedl Doležal.

Zemědělci se podle něj dostali mezi mlýnské kameny táborů „Babiš a Antibabiš“. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v reakci řekl, že snižování národních dotací bude v příštím roce minimální, pouze o 200 milionů korun na 2,5 miliardy korun.

Původně chtěla vláda v rámci konsolidačního balíčku ušetřit za dva roky v zemědělství 10 miliard, nakonec to vypadá na snížení o tři miliardy korun, mimo jiné v penězích pro lesníky nebo na vodní hospodářství.

Doležal narážel na poslední výroky premiéra Petra Fialy, který se do zemědělských a potravinářských firem a jejich zisků v posledních týdnech opřel několikrát, zejména pak do Agrofertu, který dal do svěřenského fondu bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Doležal podle Fialy reagoval na kritiku nervózně, což mělo ukázat, že něco není v pořádku.

Místopředsedu ANO Karla Havlíčka pak premiér nazval „samozvaným mluvčím Agrofertu“, který hájí jeho rekordní zisky. Babiš ve Sněmovně Agrofert označil za svou firmu a prohlásil, že vládní koalice zneužívá politickou moc na boj proti ní.

Doležal ve čtvrtek kontroval, že byl spíš nervózní z propadu cen mléka a z tlaků ze strany evropské Zelené dohody na zemědělce. Obává se přesunu zemědělství mimo EU a praktického outsourcování zemědělské výroby ze států, kde nejsou tak přísné ekologické požadavky na podniky.

„Čekají na nás další výzvy jako je redefinice eroze, obrovský problém nejen pro živočišnou a speciální rostlinnou výrobu, a stále nevyřešená zůstává také otázka Ukrajiny, která má výhody členství v EU, přístup na jednotný trh, ale její farmáři nemusejí plnit přísné evropské standardy produkce. Krátkodobě to znamená pro naše zemědělce obrovský problém, dlouhodobě je to, jak se dnes moderně říká, neudržitelné,“ dodal prezident komory.

Zemědělství podle Doležala chybí předvídatelnost, chce aktualizovat plány na rozvoj sektoru do roku 2030. Podobný plán naposledy schválila vláda v roce 2016, když byl ministrem zemědělství Marian Jurečka. Plán tehdy počítal s růstem živočišné výroby, která ale od té doby naopak klesá.

Výborný řekl, že jedná se všemi, velkými, malými a i středními zemědělci a chce debatovat nejenom s vedením komory, ale také s jejími členy, kteří jsou každý den na polích a ve chlévech. Chce také usilovat i při jednání se svými evropskými resortními kolegy o snižování často zbytečné administrativy.