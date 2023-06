Většina obilí z Ukrajiny zůstává v Evropě i Česku, říká šéf agrárníků

Mění se oproti předešlému období nějak vaše priority?

Před třemi roky jsem vstupoval do relativně klidných vod, ty jsou ale dnes silně rozbouřené. Máme za sebou pandemii covidu-19, energetickou krizi a krizi zvýšených nákladů související s válkou na Ukrajině. Náklady zemědělcům loni vystřelily nevídaným způsobem, zejména na pohonné hmoty. U minerálních hnojiv se cena zpětinásobila a došlo i k razantnímu zdražení krmiv pro hospodářská zvířata.

To jsou náklady, které máme již zainvestované. Zároveň ale cítíme tlak na snižování cen komodit, protože se k nám bezcelně vozí především obiloviny a olejniny z Ukrajiny, které měly původně směřovat k tradičním zákazníkům do třetích zemí.

K tomu se dostaneme. Z posledního sněmu Agrární komory vzešla takzvaná Olomoucká výzva, v níž se obracíte na vládu. Lze ji chápat tak, že chcete být v novém období důraznější?

Berte to jako návrhy shrnuté na jedné stránce pro vládu, co by měla řešit.

Jan Doležal (37) Od roku 2020 prezident Agrární komory ČR.

Studoval Mezinárodní vztahy a Evropská studia na brněnské Masarykově univerzitě a rozvoj venkova a zemědělství na pražské České zemědělské univerzitě.

Chápu, že veřejné finance je potřeba ozdravit i smysl konsolidačního balíčku. Jenže k čemu je úprava systému, když do něj nebude mít kdo přispívat peníze? To, že se našim zemědělcům v roce 2022 dařilo a měli opticky větší zisky, neznamená, že už je budou mít napořád.

Naopak, letos mohou být v červených číslech. Navíc zemědělství není sektor, k němuž lze přistupovat paušálně. Zemědělci kromě podílu na HDP vytvářejí i společenské hodnoty. Zejména pro život na venkově, který má tendenci se vylidňovat. V neposlední řadě jde o potravinovou soběstačnost a bezpečnost. Neustále se mluví o energetické bezpečnosti, ale bezpečnost má i jiné aspekty.

Chovatelé prasat se nechali slyšet, že loni prodělali miliardu korun. Nedávná zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ale říká, že za zdražováním potravin v Česku stojí zejména zemědělci. To mi nějak nevychází.

Poopravil bych to. Šetření ÚOHS vyznělo spíše do prázdna. Osobně mi vadí, že se soustředilo jen na některé potraviny. Současně byly v prezentovaných výsledcích opomíjeny vyšší náklady, které zemědělci měli a přirozeně je promítli do cen. Ne všude se to dařilo, zmíněný sektor prasat je toho důkazem. Když se podíváte na statistiku, tak nám poklesly stavy prasat i drůbeže. Snižují se plochy ovocných sadů i zeleniny.

Kdyby zemědělství bylo tak výdělečné, jak se nám snaží tvrdit, čekal bych opačný trend. Musíme vnímat i souvislosti, což platí i o zisku zemědělců, na kterém se loni výrazně podílela jen hrstka rostlinných komodit, přičemž drtivá většina oborů je v krizi. Především živočišná výroba a pěstování citlivých komodit – ovoce, zeleniny, brambor, máku či chmele.

U antimonopolního úřadu zůstaneme. Obrátili jste se na něj ve věci privátních značek obchodních řetězců, tedy potravin, které si nechají vyrobit pro sebe. Proč vám vadí?

Jde o nekalou obchodní praktiku. Dám příklad. Řetězec odebírá mléčné výrobky od jednoho dodavatele. Stejná výkupní cena, složení, gramáž. Liší se prakticky jen obal. Pod svojí privátní značkou prodává s přiměřenou obchodní přirážkou. Ty stejné brandové (značkové – pozn. red.) produkty mají ale značně vyšší přirážku. Zákazník získává dojem, že se dodavatel chtěl „napakovat“, což nemůže být dále od pravdy. Brandové produkty jsou obchodníkem uměle zdražovány, že jsou téměř neprodejné – a podle mě je to záměr. Řetězce pak mohou tlačit na dodavatele s odůvodněním, že jejich produkt se neprodává a chtějí ho vykupovat za méně peněz.

Zákazník se naučil kupovat privátní značku, kde je možné kdykoliv dodavatele změnit, i za zahraničního. Obchodník tak může začít nakupovat v Polsku či Německu. Jen v Polsku zemědělcům vláda vyplatila neuvěřitelné 4 miliardy eur od března 2022. V přepočtu na hektar je to 6 000 korun, u nás jsme na 600 korunách na hektar a bude se dále škrtat, což konkurenceschopnost našich dodavatelů ještě zhorší.

Co konkrétně vadí Agrární komoře?

Zaprvé je přístup vlády vůči zemědělcům a ostatním oborům asymetrický. Zemědělství má druhé největší škrty po ministerstvu průmyslu a obchodu, ale podívejte se, jaké podnikatelské obory spadají pod MPO. Zadruhé stále nevíme, jakých dotačních titulů se avizované škrty ve výši 10,2 miliard korun mají týkat. Kromě škrtů představuje největší problém zvyšování úrovně zdanění nemovitostí, které se má týkat i zemědělské půdy včetně sadů či rybníků. Vzhledem k tomu, že je běžnou praxí navyšovat pachtovní smlouvy o daň, znamenalo by to dodatečné zdanění pro zemědělce.

14. června 2023

Navrhujeme proto vyšší zdanění budov a zavedení pravidelného poplatku za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, čímž by se mohly financovat pozemkové úpravy. Dále nesouhlasíme s úpravou systému fungování dohod o provedení práce, které jsou vhodné pro najímání sezonních pracovníků. Nová pravidla budou znamenat více administrativní zátěže a zvýšení nákladů na práci. Uvítali bychom, aby nově do snížené sazby DPH byly zařazeny také osiva, květiny a okrasné rostliny.

Představu o plánovaných škrtech mít musíte. Resort s vámi komunikuje, ne?

Odcházející ministr Zdeněk Nekula mi k tomu řekl, že finanční prostředky resortu jsou značně omezené a máme se nechat překvapit. Do září máme prý dostat konkrétní obrysy, kde se bude škrtat. K žádnému jednání jsem ale zatím pozvání nedostal. Brzy nás čekají vládní prázdniny a čas kvapí. Zemědělství funguje na základě delšího plánování a nelze ukvapeně měnit plány z měsíce na měsíc. A pak je tu otázka nerovnoměrného rozdělení dotačních podpor v rámci Evropské unie.

... ty vám asi nevadí.

Vadí nám, že v Evropě odstartovaly doslova dotační závody. Zmíněné Polsko či Německo vypsalo nové dotační programy, které naše produkty znevýhodňují na evropském volném jednotném trhu. Očekával bych, že premiér Fiala přijede na Evropskou radu a řekne: ‚Tak dost, tohle je nezdravé pro všechny.‘ Máme údajně pravicovou vládu, které dotace nejsou po chuti. Pokud máme jednotný trh, měla by být i jednotná pravidla.

Čeští zemědělci mají dnes na základní platbě nejmenší podporu na hektar. Našich 72 eur hodláme ponížit o dalších 20 eur tím, že zavedeme de facto daň na zemědělskou půdu. Premiér bude sice tvrdit, že to není daň na zemědělce, ale vlastníky. Jenže systém funguje tak, že vlastník půdy určuje zemědělci hospodařícímu na této půdě výši pachtovného jako součet nájmu a této daně. Zemědělci ji tak platí i za vlastníky. Nákladově se to přímo přenese na české zemědělce, a ještě více je znevýhodní.

Ještě s něčím jste nespokojeni?

Pokud vláda opakovaně mluví o podpoře menších zemědělců, tito zemědělští podnikatelé mají větší procento půdy ve vlastním držení oproti středním a větším podnikům. Pro ně je to tak přímá daň. Navíc stále postrádáme vysvětlení, podle čeho se rozdělují zemědělci na malé, střední a velké. Součástí návrhu vládních úspor je i navýšení odvodů za živnostníky.

Argumentuje, že OSVČ méně platí do systému a do budoucna budou více závislí na sociálních dávkách. Jenže to v zemědělství neplatí. U rodinných farem funguje něco jako přirozená záchranná síť. A platí, že nová generace, které se farma předává, důstojně zabezpečí předchůdce. To se běžně děje i na Západě.

V Bruselu proběhly protesty proti dovozu obilí, olejnin, vajec a dalších zemědělských komodit z Ukrajiny. Vy jste se jich osobně účastnil. Co říkali kolegové agrárníci?

Opět jsme u té asymetrie. Původním záměrem Evropské komise bylo vytvořit koridory solidarity s tím, že země střední a východní Evropy mají být jen tranzitními zeměmi. V okamžiku, kdy si připočtete náklady na dopravu zmíněných komodit, zjistíte, že náklady na dopravu tuny produkce z Ukrajiny do přístavu v Hamburku vyjdou na přibližně 2 000 korun, 3 000 korun do italských přístavů.

9. května 2023

Pokud budete vyvážet ukrajinskou produkci do severní Afriky nebo jihovýchodní Asie, bude to nekonkurenceschopné. Do střední a východní Evropy bylo z Ukrajiny doposud dovezeno zboží asi za šest miliard eur a pětina se dostala z Evropy ven. Proto máme vysoké stavy zásob a to je za pár týdnů sklizeň. Takže netušíme, kde budeme úrodu uskladňovat. To znamená, že se naskladněných obilovin či olejnin budeme muset již v průběhu sklizně obratem zbavovat. Pokud začnou zemědělci prodávat ve stejný okamžik, výsledkem bude brutální propad cen a následný krach některých tuzemských podniků.

Česko se k výzvě zemí na východ od Berlína na omezení dovozu nepřipojilo. Podle ministerstva zemědělství k nám prý produkty a komodity z Ukrajiny ve velkém neproudí.

S tím nesouhlasím. Když se ukrajinská produkce objeví v sousedním Polsku nebo Maďarsku, tak nikdo neohlídá, jestli nebude převezena i k nám. My to poznáme na stavech zásob. A navíc, my do Polska a Maďarska běžně vyvážíme obiloviny. V současné době ale vyvážejí oni k nám. Paradoxní je, že země, které dovoz z Ukrajiny zakázaly, dostanou od Evropské komise podporu ve výši přibližně 100 milionů eur. My jsme se chovali evropsky, nic nezakázali a budeme o to víc tratit.

Nebyl i tohle důvod k nespokojenosti s končícím ministrem Nekulou?

Bylo by toho asi více. Zdeněk Nekula byl ministrem zemědělství v nelehké době a kdybychom nežili v době postfaktické a mediokracii, neměla by si ho historie pamatovat jako ministra špatného. Předsednictví České republiky v Radě EU bylo pod jeho taktovkou hodnoceno dobře. Mnoho nepovedeného vyplývalo z ne příliš povedené komunikace k veřejnosti i k samotným zemědělcům. Odcházející ministr také neměl ve vládě jednoduchou pozici a byl vázaný politickými rozhodnutími pětikoalice.

Nelehkou pozici odcházejícího ministra a určitou schizofrenii vládní komunikace dokládá skutečnost, že zástupce obchodních řetězců Tomáš Prouza mediálně často a rád kopal do ministra zemědělství a zároveň je poradcem jeho kolegy z ministerstva průmyslu a obchodu. V gesci MPO přitom je zákon o významné tržní síle, který má teoreticky řešit nekalé obchodní praktiky maloobchodu vůči dodavatelům.

Že je zástupce největších obchodníků poradcem ministra, který má tuto legislativu v gesci, je ukázkový střet zájmů. Můžeme jen spekulovat, zda osobní střet odcházejícího ministra s lobbistou zahraničních supermarketů nestál za jeho odchodem. Ať to bylo jakkoliv, bude si pětikoalice muset rozmyslet, jestli chce jít na ruku velkým obchodníkům odvádějícím zisk do zahraničí, nebo se postaví za české zemědělce, kteří tu ročně nechávají desítky miliard na náhradách zaměstnancům, nájemném za zemědělskou půdu a daních z příjmu.