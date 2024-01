Zálohování petek? Jen lobby nápojářů, cupuje zákon šéf odpadové asociace

Nezavádějte zálohový systém na PET láhve a plechovky. Takový je vzkaz českých podnikatelských svazů, obecních svazů, některých ministerstev, státních orgánů, asociace krajů, řady jednotlivých krajů i recyklačních firem k návrhu ministerstva životního prostředí. To chce novelizovat zákon o obalech. Hlasitým kritikem návrhu je také Česká asociace odpadového hospodářství, která sdružuje firmy svážející a recyklující odpad. Podle jejího ředitele Petra Havelky by tím města o obce přišly o příjmy a zvýšily by se jim náklady na komunální odpady.