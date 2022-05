Iniciativa zálohování, kterou založili velcí výrobci nápojů v Česku, usiluje o založení plošného zálohového systému v Česku. Namísto vhození PET lahve do žlutého kontejneru ji bude nutné přinést do obchodu. Iniciativa počítá i se zálohováním plechovek. Města a obce mají ohledně zálohového systému obavy, ovlivní to totiž jejich rozpočty.