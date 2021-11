Vypij a vrať. Výrobci nápojů chtějí zálohy na PET lahve a plechovky

Česká pošta ve středu uvedla do prodeje dvě nové známky. Nabídku písmenových známek s časově neomezenou platností...

KOMENTÁŘ: Lék na energetickou krizi? Zrevidovat Green Deal, omezit regulace

Premium Ceny energií letí do nebes a lidé se bojí, co bude dál. Vlády – i česká – se to snaží rychle a nesystémově řešit....