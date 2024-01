VIDEO: Třídič petek a plechovek za cenu auta je hitem internetu. Spolkne jich sto

„Už jsem se na ty dlouhé fronty nemohl dívat,“ říká vedoucí supermarketu v Seevetalu v Dolním Sasku Jonas Meyer. Proto si do své prodejny v Hittfeldu koupil „turbožlab“ Tomra R1, který naráz dokáže přijmout 100 plechovek a PET lahví.

„Stojí to sice tolik jako auto střední třídy, ale je to výhodná investice,“ popisuje serveru listu Bild stroj. Vše podle něj stačí vyklopit přímo z tašky do velkého otvoru stroje, který uzavře klapka. V bubnu se následně všechno promíchá, senzory detekují prázdné nádoby a nejpozději po dvou minutách stroj vytiskne účtenku, kterou pak zákazníci předloží u pokladny.

„Nejenže to šetří čas a nervy, ale také to zajišťuje čisté ruce,“ vysvětluje Meyer. Lahve a plechovky už totiž není nutné lovit z lepkavého pytle jednu po druhé. I tak vedle stroje stojí umyvadlo pro případ, že by si zákazník chtěl umýt ruce.

Podle Meyera může Tomru R1 používat každý. „Je to snadné,“ říká. Na YouTube publikoval vysvětlující video, které během několika dní vidělo přes 400 tisíc lidí. A vedoucí prodejny se jen směje: „Nečekal jsem, že se z vkladomatu stane hvězda internetu.“

Superžlab sklízí pochvalné komentáře i od uživatelů. „Za 30 let budeme vnoučatům vyprávět, jak jsme museli každou láhev do automatu házet ručně jednu po druhé. Tohle je budoucnost,“ uvádí jeden. „Tohle potřebujeme po celém Německu,“ píše další.

Vzhledem k tomu že se jedná o zřejmě jediný unikát v celém Německu, Meyer doufá, že tak přiláká ještě více zákazníků. Například v zemích Skandinávie jsou ovšem stroje na třídění PET lahví v obchodech obvyklé.

Oproti tomu Česká republika systém zálohování plechovek a plastových lahví teprve chystá. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka k tomu dojde nejdřív v polovině roku 2025.

V lednu letošního roku zatím skončilo připomínkové řízení k zákonu, který povinný zálohový systém PET lahví zavede. Několik subjektů vzneslo řadu připomínek, jiné vyjádřily nesouhlas dokonce s celým záměrem. Přijde jim drahý a nekomfortní.