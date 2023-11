Rohlík přichází se zálohováním petek. Data poskytne ministerstvu

Kurýři Rohlíku začnou zákazníkům nabízet speciální recyklační sáčky, ve kterých bude možné PET láhve odevzdat. Najednou bude možné vrátit až šest použitých kusů. „Obrovská výhoda je, že zákazníci budou mít možnost vrátit láhve v místě bydliště. V momentě, kdy vám kurýr doveze nákup, vrátíte mu láhve a on je odveze pryč,“ uvedl na páteční tiskové konferenci generální ředitel Rohlík.cz Martin Beháň.

Obaly bude nutné odevzdat – stejně jako v případě případného zálohového systému – nesešlapané. Vracet je bude možné všude, kde Rohlík působí. „Neomezujeme to na žádné regiony, na žádná místa,“ uvedl Beháň s tím, že testovací režim může využít každý zákazník. Při nákupu PET obalů zákazník nebude platit zálohu.

Z petky vznikne nová petka

Novelu zákona o obalech, která se zálohování PET láhví a aluminiových plechovek týká, resort životního prostředí plánuje předložit do meziresortního připomínkového řízení na podzim letošního roku. Nejbližší termín zálohování je podle ministra Hladíka polovina roku 2025.

Ministr životního prostředí na páteční tiskové konferenci připomněl, že zavedením zálohového systému chce resort podpořit cirkularitu, z PET láhve vznikne zase nová PET láhev.

„Materiál se dnes recykluje, ale recykluje se takovým způsobem, že z něj jsou mikiny, které nosíme, koberečky do našich aut nebo další a další materiály, ale není tady princip cirkularity,“ řekl. Uvedl také, že problémem jsou PET obaly v přírodě, které se rozkládají dlouhou dobu.

Rohlík poskytne ministerstvu data, která mohou být odrazovým můstkem pro budoucí nastavení celého systému. „Známe přesná místa, kam vezeme a odkud svážíme, což je něco, co je unikátní. Budeme schopni říct, kolik procent ze všech zákazníků, kteří s námi nakupují, má o to zájem,“ zmínil Beháň. Dodal, že budou také schopni přesně specifikovat, v jakých lokalitách je o zálohování zájem a v jakých lokalitách naopak ne.

Podobu zálohového systému Hladík nastínil už v květnu letošního roku. Vrátit petky a plechovky mají už od února letošního roku Češi možnost ve vybraných prodejnách Lidl a Kaufland. Nedávno začal testovat zálohování také řetězec Albert.

Supermarket Košík.cz podle svého mluvčího Františka Brože nabízí od roku 2020 možnost sběru PET láhví na vybrané minerálky značky Mattoni. V tuto chvílí zatím firma žádný jiný projekt na toto téma neplánuje, řekl ČTK.

Zálohování PET láhví a plechovek podporuje Iniciativa pro zálohování, která sdružuje výrobce nápojů, jako jsou Mattoni 1873, Plzeňský Prazdroj, Kofola, Coca-Cola HBC ČR a SR či Heineken ČR.

Iniciativa dlouhodobě upozorňuje na to, že Češi jsou dobří třídiči odpadů, avšak je třeba posunout se o krok dál. Zálohový systém podle iniciativy také pomůže mimo jiné splnit pro sběr a recyklaci nápojových obalů stanovené Evropskou unií. Podle evropské směrnice o jednorázových plastech by mělo být do roku 2025 vytříděno 77 procent PET láhví k recyklaci, do roku 2029 by pak mělo jít o 90 procent.

Téma budí emoce

Ne všichni plošné zálohování podporují. Výhrady má například Asociace českého tradičního obchodu, Česká asociace odpadového hospodářství či Sdružení místních samospráv. Obezřetně se k zálohování také staví Svaz měst a obcí ČR, který upozorňuje mimo jiné na to, že zálohování naruší rozpočty měst a obcí.

To ostatně zmínili i zástupci měst a obcí na odborné debatě, která se konala minulý týden v budově Poslanecké sněmovny. Jednou z prezentujících byla například Irena Burešová, předsedkyně Svazku obcí Přeloučska.

„Návrhem ministerstva jsme se podrobně zabývali a musím konstatovat, že ani jedna obec z 58 členských obcí neshledala nic pozitivního na tom, abychom vyjádřili nějakou podporu zálohování, které se připravuje, a jednomyslně jsme se připojili k výzvě Sdružení místních samospráv, které jsme podpořili, protože s jejími názory samozřejmě souhlasíme,“ uvedla.

Navrhovaný zálohový systém považuje za určitou degradaci práci starostů. „Starostové měst a obcí se desetiletí snaží svoje občany vychovávat, přesvědčovat. Stálo to mnoho úsilí, stálo to mnoho finančních prostředků, ale musím říci, že všichni můžeme být pyšní na to, čeho jsme do této doby dosáhli,“ zmínila.

Obce a města podle ní musí splnit různé cíle, nejen pouze cíle týkající se třídění PET láhví. „Vytržení jedné komodity, která tvoří asi jedno procento z celkového váhového objemu komunálních odpadů, je nesmysl, je to nelogické a neznám nikoho, kdo by to nějakým způsobem podpořil, a to z mnoha důvodů,“ zmínila. Doplnila také, že finanční dopad může mít zálohování nejen na obce, ale v konečném důsledku také na občany.