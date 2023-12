Mezi Čechy sílí zájem o nemovitosti v zahraničí. Může za to nejen inflace

O zahraniční nemovitosti projevovali ještě před nějakými deseti lety zájem především Češi v důchodovém věku. Doba se ale změnila a mezi kupci se už objevují i zajištění pětatřicátníci. Částečně za to může vyšší životní standard „Češi obecně zbohatli a chtějí si dopřát lepší kvalitu života,“ říká Lucie Krajná, majitelka realitní kanceláře RE/MAX Lusso, která se specializuje na zprostředkování prodeje nemovitostí v oblasti Costa del Sol ve Španělsku.

Důvody k nákupu nemovitosti v zahraničí ale mohou být i čistě praktické. „Hlavní motiv bývá investiční, tedy uložit peníze do něčeho, co minimálně udrží hodnotu a ideálně bude generovat slušný výnos,“ myslí si Jakub Štilec, advokát a řídící partner v advokátní kanceláři Štilec & Partners. Tento přístup vidí realitním odborníci hlavně v posledních letech.

Zájem o zahraniční nemovitosti začal růst již v začátcích koronavirové pandemie. Další skok nastal po zahájení ruské okupace Ukrajiny. A momentálně přitažlivost zahraničních nemovitostí zvyšuje vysoká inflace v Česku. „V tomto ohledu se atraktivita českých nemovitostí za poslední roky do určité míry snížila, přesně úměrně tomu, jak rostla jejich pořizovací cena. Dá se s trochou nadsázky říci, že dnes koupíte byt v českém krajském městě za stejné peníze jako apartmán nebo dokonce i rodinný dům někde u moře,“ dodává Jakub Štilec.

Sázka na jistotu

Češi navíc obecně preferují konzervativní přístup k investování a upřednostňují spíše bezpečné a stabilní investiční příležitosti, kde je riziko ztráty co nejmenší. Mezi takové investice patří nemovitosti dlouhodobě. „Z pohledu roku 2022 patří nemovitosti do velmi malé skupiny aktiv, u nichž by se výnos mohl vyrovnat anebo i přesáhnout meziroční růst cen,“ shrnuje Tomáš Chrobák ze společnosti SUR REAL Investments, která se specializuje na prodej investičních apartmánů v Rakousku.

Při výběru nemovitosti ke koupi pak Češi prakticky kopírují dovolenkové destinace. „Dlouhodobě jsou u Čechů oblíbené země jako Chorvatsko, Rakousko, Španělsko nebo Itálie. Ze vzdálenějších pak především Dubaj,“ říká Štilec.

Češi tato místa znají, mají je rádi a nemovitosti pak využívají i pro svoji dovolenou. To potvrzuje i realitní síť RE/MAX Lusso. „Vidíme zvýšený zájem například o atraktivní nemovitosti ve Španělsku nebo Egyptě,“ dodává Lucie Krajná. Zajímavé jsou však pro Čechy i nemovitosti „u sousedů“. „Významnou roli v uplynulých měsících hrála geopolitická situace a motiv bezpečné země, jako je Rakousko nebo Švýcarsko,“ říká Chrobák. Bezpečné země si Češi vybírají hlavně kvůli obavám o vývoj v regionu. Nemovitost pak kupují jako případné útočiště v situaci, kdy by se ekonomická nebo politická situace v tuzemsku zhoršila.

Snadnější než dřív

Další cílovou skupinou jsou nemovitosti ve velkých metropolích. Tam je motivace k nákupu jiná. „Tady bývá záměr kupujících orientovaný spíše na dlouhodobé pronájmy, tedy přístup investičně konzervativnější, který nevyžaduje takové osobní nebo podnikatelské nasazení investora,“ doplňuje Štilec.

Mění se i rozpočet, s jakým Češi k nákupu nemovitosti v zahraničí přistupují. Dříve převažovaly poptávky na byt v ceně do 400 000 eur, v přepočtu tedy do deseti milionů korun. Takové nemovitosti chtěli Češi spíše pronajímat a částečně je v sezoně využívat i pro sebe. Dnes mají Češi rozpočet minimálně dvojnásobný. „Aktuálně je na úrovni 800 000 eur za dvou až třípokojový byt a takoví kupci jej pak chtějí část roku pronajímat. Při vyšších cenách blížící se hranici dvou až tří milionů eur je pak nemovitost většinou využívána pro osobní účely a coby druhé rodinné sídlo,“ vysvětluje Krajná.

V případě, že se Češi rozhodnou nemovitost v zahraničí pronajímat, je to pro ně mnohem snazší než v minulosti. „Lidé se již naučili zahraniční nemovitosti provozovat na dálku. K tomu určitě hodně napomohl rozvoj technologií a nejde jen o Airbnb. Stačí kvalitní instagramová propagace a spolupráce s místním správcem a můžete bez větších problémů obsluhovat nemovitosti na druhé straně zeměkoule, navíc s globální klientelou. Známe investory, kteří takto úspěšně pracují s nemovitosti na Srí Lance, v Indonésii nebo na Kanárských ostrovech,“ uzavírá advokát Jakub Štilec z advokátní kanceláře Štilec & Partners.