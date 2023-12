Nejdražší chata v Alpách je na prodej, v ceně je výhled na Matterhorn

Vlastníkem nemovitosti je bývalý provozní ředitel společnosti Amplitude Capital John Harrison. Do tamní oblasti jezdil se svou ženou a dětmi pravidelně lyžovat. V roce 2015 sjížděl ze svahů a podle jeho slov uviděl „poměrně pěknou zříceninu“.

Samotná budova byla opuštěná. Harrisona však zaujala nadmořská výška, ve které se nacházela, i blízkost svahů a naprosté soukromí. Jeho lyžařský instruktor mu prozradil, že je na prodej, a Harisson viděl v budově potenciál pro prázdninový dům.

Znovuzrození z popela

Harrison nemovitost pojmenoval Chalet La Fenice, v překladu do češtiny „horská chata fénix“ – což má symbolizovat, jak se místo znovuzrodilo z popela. Renovace trvala pět let. První dovolenou tam Harrison strávil v roce 2021. Kromě toho budovu pronajímal, šest nocí v domě v prosinci tohoto roku vyšly na 65 000 eur (1,6 milionu Kč).

Uvnitř se nachází sedm pokojů s vlastní koupelnou, kromě wellnes s bazénem také posilovna, vinný sklípek či lyžárna. Předsíň je zdobena lustry od značky Swarovski.

Podle Harrisona byla rekonstrukce výzvou. Šlo o památkově chráněnou budovu, takže bylo nutné zvenku zachovat vzhled podobný kamenné stavbě z 30. let 20. století. „Pokud si myslíte, že v Anglii je to obtížné, tak Itálie je ještě o krok výš. A v polovině hory je to ještě těžší,“ zmínil pro agenturu Bloomberg.

Zaměstnal italskou architektku Mariapiu Bettiol, která se specializuje na luxusní projekty v horách, jako jsou chaty a hotely. „Měli jsme dvě možnosti – postavit menší chatu, která by byla pro rodinné využití asi rozumnější, nebo posunout laťku o něco výš a udělat něco jiného. Vybrali jsme si druhou možnost,“ řekl Harrison.

Aby vytvořili více prostoru, než původní budova nabízela, museli kopat pod zemí, na úbočí hory. Stavební tým musel přivézt dynamit policejním doprovodem z Turína a provést kontrolovaný výbuch.

Na kolik renovace vyšla, ani jaká byla původní cena budovy, Harrison neprozradil. Zmínil však, že v regionu nic podobného není, takže si chata zaslouží patřit mezi ty nejdražší.