Čeští dolaroví milionáři bohatnou, sílí jejich zájem o akcie, zjistil průzkum

Investice jsou u dolarových milionářů poprvé hlavním zdrojem bohatství. „Plody jim přináší už nahromaděné bohatství, a ne tolik jejich podnikání. Dolaroví milionáři ale také stárnou, takže už tak aktivně nepodnikají. To je trend běžný na Západě,“ vysvětluje Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

Povětšinou sahají po akciích firem z oborů, jimž rozumí nebo v nich sami podnikají. Do příštího roku hledí s opatrným optimismem. Předpokládají, že svět se s nepříznivými vlivy už zvládl poprat, a od investic proto čekají růst.

Zajímavé zhodnocení podle nich přinesou především zahraniční akcie, ale vysoká očekávání mají také od korporátních dluhopisů či soukromého kapitálu. „Čeští dolaroví milionáři jsou optimističtější než ti slovenští. Ve vnímání budoucnosti jsou podobně opatrní. Je to podobné, jako jsme viděli před deseti lety, kdy si Česko procházelo krizí. Na Slovensku letošek hodnotí jako druhý nejhorší rok, první byl ten loňský,“ vysvětlil dále Sklenář.

Akcie v jejich portfoliích už tvoří pětinu investic, dorovnaly tak nemovitosti. Spolu s dalšími nástroji kapitálového trhu, jako jsou dluhopisy a fondy, pak tvoří dokonce nadpoloviční část jejich portfolia.

Nemovitosti se posouvají do pozadí, i co se týká očekávaní od jejich výnosu. Podle autorů studie nad nimi ale hůl nelámou, pouze investice do nich nezvyšují, spíše si udržují ty stávající.

Nic moc pak nečekají ani od kryptoměn. Propad důvěry v kryptoměny byl zaznamenán dokonce i u mladých. Stále ale řada z nich věří technologii, která za nimi stojí. Podle starších ale za kryptoměnami není nic hmatatelného, a proto jim nevěří.

Bohatí bohatnou. Více než loni

„Dolaroví milionáři se mají dobře, bohatnou, přímočarou hrozbou pro ně ekonomická situace není. Uvědomují si ale, jaká je situace obecně. Svůj růst tedy vidí optimističtěji než celkovou situaci,“ uvedl Sklenář.

Většina dolarových milionářů letos zhodnotila svůj majetek o dvě až devět procent. Nad deset spíše mladí, kteří jsou více odvážní na poli investic, jsou více otevření riziku. „Polovině rostlo bohatství, letos to jsou tři čtvrtiny. Drtivé většině se tedy daří,“ dodává Sklenář s tím, že slovenským milionářům se vede o něco hůř než těm tuzemským.

Typickým dolarovým milionářem je v Česku muž kolem padesátky. Stále podle reportu nepřibývá žen-dolarových milionářek, ale roste zastoupení mladých lidí.