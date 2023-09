Kryptoměny používá 425 milionů lidí, dolarových milionářů jsou desetitisíce

Nejznámější kryptoměnu bitcoin využívá po celém světě kolem 210 milionů lidí. Majetek v hodnotě nejméně jednoho milionu dolarů má v bitcoinech více než 40 tisíc lidí, bitcoinových miliardářů je však pouze šest. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Henley & Partners.

Kryptoměny už sice nezažívají podobný boom jako v době své vrcholné popularity, zůstávají však velmi rozšířenou investicí, píše portál CNBC. Podle zprávy institutu CFA a organizace FINRA investovala do kryptoměn více než polovina Američanů ve věku od 18 do 25 let. Studie výzkumného centra PEW nicméně ukázala, že většina Američanů není přesvědčena o bezpečnosti kryptoměn.

Používáte kryptoměny? ano 36 %(10 hlasů) ne 64 %(18 hlasů)

Investice do kryptoměn se podle CNBC staly velmi populárními zejména v době pandemie covidu-19. Ekonomové a investiční poradci nicméně nabádají k opatrnosti, protože kryptoměny jsou považovány za velmi nestálou investici, která může rychle ztratit hodnotu.