Bitcoin jako oficiální platidlo. Salvadorské plány jsou v troskách

To, že je bitcoin oficiálním platidlem znamená, že je možné používat ho úplně stejně jako dolar, který je v Salvadoru oficiální měnou a byl až do zavedení bitcoinu jediným oficiálním platidlem. Každý má tedy povinnost přijmout platbu v bitcoinech: týká se to jak veškerého zboží nebo služeb, tak třeba splátek dluhů nebo placení daní.

Zavedení bitcoinu jako oficiálního platidla prosadil v Salvadoru prezident Nayib Bukele. Reagoval tak na dvě specifika této malé latinskoamerické země. Prvním je, že pětinu HDP země tvoří platby, které svým rodinám posílají jejich členové ze zahraničí. Typicky jde o ilegální práci ve Spojených státech a posílat peníze do zahraničí je pro ilegální imigranty problém. Prezident Bukele chtěl využít relativní anonymity bitcoinových plateb a učinit posílání peněz méně rizikovým.

Druhým specifikem Salvadoru oproti rozvinutým zemím je, že na sedmdesát procent lidí v této zemi nemá bankovní účet. Bitcoin měl podle plánu pomoci i těmto obyvatelům provádět bezhotovostní transakce.

V souvislosti se zavedením bitcoinu jako oficiálního platidla vláda zřídila oficiální bitcoinovou peněženku s názvem Chivo. K jejímu pořízení měla motivovat pobídka v bitcoinech v hodnotě třiceti dolarů. Plán však nefunguje: na peněženky Chivo přišlo pouze jediné procento z 4,7 miliardy dolarů, které Salvadorci v zahraničí poslali svým rodinám za prvních sedm měsíců tohoto roku.

„Lidé bitcoin nepoužívají, protože mu nevěří,“ shrnul podle AFP bývalý guvernér salvadorské centrální banky Carlos Acevedo.

Bitcoin City. Smělá, ale už zapomenutá vize

V listopadu 2021, kdy kurz bitcoinu vyskočil na rekordních 65 tisíc dolarů, prezident Bukele prezentoval smělé plány. Oznámil, že chce vybudovat „bitcoinové město“, které bude poháněné vulkanickou energií – s tím, že potřebné zdroje zajistí emise bitcoinových dluhopisů v objemu jedné miliardy dolarů.

Kurz bitcoinu však na rekordní úrovni vydržel jen pár dnů a pak zahájil propad, který ho dovedl až na hladinu dvaceti tisíc dolarů. O bitcoinovém městě ani o zmíněných dluhopisech nejsou od té doby žádné zprávy.

Místo toho čelí Salvador, respektive jeho centrální banka, účetní ztrátě z 2400 nakoupených bitcoinů. Jejich pořizovací cena sice není veřejně známa, ale nákupy probíhaly v době, kdy se kurz bitcoinu pohyboval mezi čtyřiceti a více než šedesáti tisíci dolary. Aktuální kurz však je něco před 25 tisíc, takže ztráta se může pohybovat okolo šedesáti milionů dolarů.

Navzdory tomu, že bitcoin zatím nepřináší očekávané efekty, se Salvador vize prezidenta Bukeleho drží. Téma kryptoměn se dostalo do učebních osnov a stát chystá společný projekt se soukromými investory na vybudování jedné z největších farem na těžbu bitcoinů za miliardu dolarů.

Přestože Mezinárodní měnový fond v souvislosti s bitcoinem v Salvadoru ukončil finanční pomoc a Spojené státy omezily hospodářské vztahy, země zvládá splácet závazky. Popularitou prezidenta neúspěch projektu bitcoin neotřásl a Bukele oznámil, že se bude ucházet v roce 2024 o znovuzvolení.