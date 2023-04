Nejbohatším městem světa je New York. Z Ruska naopak boháči rychle utíkají

O průzkumu: Bohatstvím se v průzkumu rozumí majetek, hotovost a podíly v kótovaných společnostech.

Milionářem pak je jednotlivec s majetkem ve výši 1 milionu amerických dolarů nebo více.

Miliardářem pak jednotlivec s majetkem ve výši 1 miliardy amerických dolarů nebo více.

Za vítězným New Yorkem následovalo Tokio, kalifornská Bay Area, Londýn a Singapur. Každoroční průzkum zkoumal 97 měst v devíti regionech světa. New York si udržel první místo poté, co tamní počet velmi bohatých lidí vzrostl v období 2012 až 2022 o čtyřicet procent. To byl stejný růst jako v Singapuru, ale zaostával za městy jako je Šanghaj, Houston, Dubaj a Bombaj.

Z pohledu jednotlivých zemí následovala za prvními Spojenými státy Čína s pěti městy v první padesátce nejbohatších měst, čímž se dostala těsně před Austrálii, která měla čtyři.

V ještě elitnější společnosti vede kalifornská oblast Bay Area, která vítězí v celkovém počtu nikoli milionářů, ale rovnou miliardářů. Asi nepřekvapí, že všech 63 z nich žije v oblasti kolem Silicon Valley a San Francisca. Následuje New York, Peking, Los Angeles a Šanghaj.

Ze středoevropského regionu se do první padesátky nejbohatších měst téměř probojovala Varšava, která je 52. s více než patnácti tisíci milionáři a 33 miliardáři.

Z evropských měst je nejvýš Londýn, který je čtvrtý. S odstupem následuje Frankfurt, který je třináctý, o příčku níž je Curych, o čtyři pak Paříž, které dýchá na krk devatenáctá Ženeva. Na 22. příčce je Řím.

Z Ruska pryč

Největší nárůst počtu velmi bohatých lidí během deset let mělo čínské město Chang-čou, které zaznamenalo 105procentní nárůst, na druhém místě se umístil Austin v Texasu se 102procentním nárůstem.

V Miami a West Palm Beach na Floridě, které během pandemie těžily z toho, že se na jižní Floridu přestěhovala řada významných podnikatelů a finančních firem, se počet vysoce majetných osob zvýšil o 75 procent.

Na druhé straně spektra leží ruská města, která se v žebříčku silně propadají. Tamní města i v tomto ohledu tvrdě zasáhla válka na Ukrajině a kombinace sankcí spolu s odchodem některých majetných občanů. Počet milionářů, kteří považují ruské hlavní město za svůj domov, se oproti předchozímu desetiletí snížil o 44 procent, zatímco v Petrohradě došlo k propadu o 38 procent.