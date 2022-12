Král luxusu Arnault miluje přítmí. V čele impéria chce zůstat co nejdéle

Třiasedmdesátiletý Francouz se na veřejnosti objevuje jen zřídkakdy. Stejně tak není osobně aktivní ani na dalších sociálních sítích. Ačkoli je jeho společnost LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA synonymem extravagance a vlastní 75 značek od Dom Perignon přes Christian Dior až po Tiffany & Co, snaží se tento muž v zemi, kde se okázalé projevy bohatství obvykle nepěstují, držet při zemi.

I přesto, že se Arnault snaží držet ve stínu, neuniká pozornosti všudypřítomných sociálních sítí. Nedávno například Francií zarezonovala twitterová kauza, v níž se na mušku aktivistů dostali miliardáři a jejich uhlíková stopa vzniklá užíváním jejich soukromých letadel. Někteří politici dokonce navrhují jejich zákaz nebo zdanění.

V reakci na kauzu Arnault v říjnu uvedl, že LVMH se svého soukromého letadla zbavila. „Díky všem těmto příběhům jsme se rozhodli naše letadlo prodat,“ řekl v rádiu Classique, které rovněž patří pod křídla LVMH. „Výsledkem je, že teď nikdo nevidí, kam jezdím, protože když používám soukromá letadla, tak si je pronajímám,“ dodal podnikatel.

Čerstvý vítr

Arnaultův majetek se odhaduje na 170,8 miliardy dolarů (4,2 bilionu Kč), za touto částkou se však skrývá i moře vykonané práce. Manažer chytře využil evropského řemesla k tomu, aby z LVMH během let vytvořil největší konglomerát luxusního zboží na světě.

Jeho firma slouží zároveň jako „výcvikové“ středisko pro ambiciózní módní návrháře, kteří se touží prosadit: Marc Jacobs nebo zesnulý Virgil Abloh u Louis Vuitton, Raf Simons u Christian Dior, Phoebe Philoová u Celine... ti všichni vnesli do těchto značek čerstvý vítr, který značky udržel v povědomí především mladých zákazníků.

Oslabení trhů letos ukrojilo i z Arnaultova majetku. V roce 2022 se jeho jmění zcvrklo přibližně o 7,2 miliardy dolarů (181 miliard Kč), ale i tak se jeho impériu dařilo lépe než mnoha technologickým miliardářům, kteří obvykle světovému žebříčku boháčů dominují.

Je to především proto, že poptávka po špičkových luxusních produktech zůstala i po odeznívající krizí covidu-19 stálá.

Společnost LVMH se sídlem v Paříži dosáhla v loňském roce tržeb ve výši 64 miliard eur (1,5 bilionu Kč), to představuje výrazné oživení od časů hluboké pandemie v roce 2020.

Arnault a jeho rodina momentálně vlastní podle výroční zprávy firmy přibližně 48 procent akcií společnosti s 64 procenty hlasovacích práv. Ve středu na začátku pařížského obchodování akcie sice klesly o 0,4 procenta, i tak má jeho společnost tržní hodnotu 364 miliard eur (8,9 bilionu Kč), a to je v Evropě nejvíc.

Skrytý klenot

Bernard Arnault se narodil v roce 1949 v Roubaix na severu Francie. Vystudoval elitní polytechnickou školu, poté pracoval v rodinné firmě Ferret Savinel, která se zaměřovala na průmyslové stavby. V roce 1981 se přestěhoval do USA, kde se pustil do developerské činnosti.

V roce 1984 se vrátil do Francie, aby začal podnikat v oblasti luxusního zboží. Stalo se tak poté, co převzal zkrachovalou textilní skupinu Boussac Saint-Frere. Ta však vlastnila klenot: značku Christian Dior. Většinu ostatních podniků této společnosti pak Arnault vyčlenil a získané peníze využil k nákupu kontrolního podílu v LVMH, jejíž dvě hlavní společnosti, Louis Vuitton a Moët Hennessy, se v roce 1987 spojily.

Během následujících tří desetiletí Arnault vytvořil z LVMH luxusní gigant, který prodává šampaňské, víno, lihoviny, módu, kožené zboží, hodinky, šperky, hotelové pobyty, parfémy a kosmetiku ve více než 5 500 obchodech po celém světě. Francouz také záhy pochopil, že Čína se stane klíčovým trhem, proto již v roce 1992 otevřel první obchod značky Louis Vuitton v Pekingu.

Nálezy a ztráty

Ačkoli je společnost LVMH v čele s Arnaultem postavena na většinou úspěšných akvizicích, má za sebou i slavné ztráty. Například při koupi společnosti Gucci, která je nyní součástí společnosti Kering SA, Arnaulta porazil další z nejbohatších Francouzů – Francois Pinault. Šéf LVMH neuspěl ani při pokusu o převzetí společnosti Hermès International, kterou vlastní nejbohatší rodina v zemi. Jeden z členů klanu Hermèsů Arnaulta dokonce označil kvůli dravému způsobu, jakým se pokoušel převzít jejich společnost, za vlka v kašmíru.

Také Arnault buduje v rámci LVMH vlastní dynastii. Ze dvou manželství má pět dětí, z nichž všechny v současnosti pracují ve firmě nebo v některé z jejích značek. Jeho druhé dítě, pětačtyřicetiletý syn Antoine, právě získal rozšířenou funkci v holdingu Christian Dior.

Bernard Arnault je znám tím, že drží přísnou dietu a pravidelně hraje tenis. Je také sběratelem umění a v roce 2014 stál u zrodu nadace Louis Vuitton sídlící v pařížské čtvrti Bois de Boulogne. Je to monumentální soukromé muzeum umění, jehož budovu navrhl věhlasný architekt Frank Gehry a které má sloužit k uložení firemní sbírky LVMH i Arnaultovy soukromé sbírky.

Index bohatství agentury Bloomberg odhaduje, že naprostá většina Arnaultova jmění pochází z jeho 97,5procentního podílu ve společnosti Christian Dior, která zase ovládá přibližně 41 procent LVMH. Rodina drží další podíl v LVMH ve výši zhruba 6 procent. Na základě analýzy, která zahrnuje dividendy, daně a příspěvky na charitu, má Arnault v hotovosti a dalších aktivech odhadem 10,3 miliardy dolarů (259 miliard Kč).

Bernard Arnault se stal teprve pátým člověkem, který se kdy umístil na prvním místě v indexu bohatství agentury Bloomberg od jeho zavedení v roce 2012. Dalšími jsou Carlos Slim z telekomunikační firmy Telmex, Bill Gates z Microsoftu, Jeff Bezos z Amazonu a právě Elon Musk.

Společnost LVMH na začátku tohoto roku zrušila věkovou hranici svého generálního ředitele. To by Arnaultovi umožnilo zůstat v čele až do osmdesáti let. To je podle Bloombergu znamení, že tento muž hodlá být v čele impéria co nejdéle.