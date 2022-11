Nejdražší ulicí v Česku je poprvé Pařížská. Celosvětově patří do top dvacítky

Žebříček Main Streets Across the World srovnává 47 zemí světa podle výše nájemného v nejdražší nákupní ulici každé z nich. V Pařížské, která je nově nejdražší tuzemskou ulicí, obchodníci za pronájem jednoho metru prodejny zaplatí 2 719 eur, v přepočtu tedy zhruba 66 200 korun. Na Příkopech je to o něco méně, necelých 60 tisíc korun.

Sedmnáctá příčka je vůbec nejvyšším umístěním pro Česko od roku 2005, kdy stejnou příčku obsadila ulice Na Příkopech. V covidových letech se pak žebříček nesestavoval. Právě covid je důvod, proč letos ulice Na Příkopech poprvé v „drahotě“ nevévodí českým ulicím. Proti předcovidové době totiž klesly nájmy v ulici Na Příkopě podle dat společnosti Cushman & Wakefield o třináct procent, zatímco v Pařížské jsou letos stejné jako před covidem.

„Pařížská ulice podává nadprůměrný výkon i v celoevropském měřítku, protože kontinentálně jsou příslušné nájmy podle společnosti Cushman & Wakefield průměrně stále o osm procent níže v porovnání s předcovidovou dobou,“ uvedl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Covid podle něj zasadil ránu spíše Příkopům než Pařížské kvůli tomu, že ceny nájmů se v prvně jmenované ulici více odvozují od intenzity turistického ruchu a od zájmu o kancelářské prostory. Oba tyto segmenty přitom zažily během covidu ránu.

Naopak cena nájemného v Pařížské je více než v případě Příkopů odvozena od toho, jak se daří prémiovým rezidenčním nemovitostem a také segmentu luxusního maloobchodu. „Rezidenční nemovitosti prožily během pandemie nebývalý boom a luxusní značky nakonec nebyly pandemií tak poškozeny jako běžný maloobchod,“ doplnil Kovanda.

O něco níže je pak Pařížská v žebříčku srovnávajícím evropské ulice. V něm obsadila 30. příčku a Příkopy 33. Nižší umístění v evropském srovnání než v tom světovém je dáno tím, že světový žebříček porovnává pouze ty ulice, které jsou ve své zemi nejdražší a žádná země tak v tomto srovnání nemá více než jednoho zástupce.

Prim hraje newyorská Pátá avenue

Newyorská Pátá avenue se řadí na první místo v žebříčku jako nejdražší ulice na světě, následuje ji Tsim Sha Tsui v Hongkongu a milánská Via Montenapoleone.

Londýnská ulice New Bond Street se naopak propadla z první trojky a klesla na čtvrté místo v celosvětovém žebříčku. První pětku pak uzavírá Champs Elysees v Paříži. Největším skokanem žebříčku je Oslo a jeho ulice Nedra Slottsgate, která se z 27. místa dostala na 23. Naopak nejvýznamnější pokles zažila varšavská Nowy Swiat, která poklesla z 32. na 36. místo.

„Retail prošel největším zátěžovým testem v moderní historii, jaký si lze představit. Sektor maloobchodních nemovitostí z něj ale vyšel obohacený o cenné zkušenosti a v některých segmentech ještě silnější než dříve,“ komentuje žebříček Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.