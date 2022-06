Pařížská bez Asijců a Rusů trpí. Luxusní butiky hledají nové zákazníky

Mnohým, zvlášť méně silným značkám, bude ještě nějakou dobu trvat, než se jim podaří vrátit na předcovidovou úroveň. V průběhu pandemie totiž poptávka po luxusním zboží klesla na nulu. Zákazníky Pařížské byli z velké části turisté ze zahraničí. Opakující se lockdowny znamenaly náhlý propad nebo téměř nulové prodeje tamních obchodů.

„Udržet obchody, obzvlášť na drahých adresách, vyžadovalo, aby byly společnosti kapitálově silné a měly podporu vlastníků, přístup k financování, když bylo třeba. Apetit kupujících po rozvolnění je velký a prodejci zaznamenávají opět vyšší poptávku. Ovšem mnohým, zvlášť méně silným značkám bude ještě nějakou dobu trvat, než se jim podaří vrátit na předcovidovou úroveň,“ míní Gabriela Jindřišková, ředitelka v oddělení Auditu, společnosti Deloitte.

V posledních měsících centrum města opět ožívá a vyšší návštěvnost obchodů i zájem o zboží jsou zřejmé. Je nyní otázka, jaké procento z nich nakupuje. „V buticích v současné době pociťujeme větší návštěvnost než v posledních dvou letech, ale klientela tvořená turisty tvoří menšinu,“ říká Zuzana Vilímovská, brand manager značky Halada.

Provozovatelé luxusních butiků tak přiznávají, že se změnila hlavně struktura zákazníků. Většina zahraniční klientely je aktuálně tvořena zákazníky ze zemí západní Evropy.

„Návštěvnost sice roste, ale otázkou pro Pařížskou není ani tak samotné množství jako struktura klientů. Primárně nám chybějí turisté z Asie, Ameriky a zemí Blízkého východu. Potenciálem tyto turisty návštěvníci například z Polska, Německa a mladí ze Španělska či Itálie nenahradí,“ říká Petr Jindra, šéf společnosti Luxury Brand Management, která provozuje v Praze pět butiků a zastupuje dvacet módních značek.

Češi vítáni

Podle vedoucího retail sektoru a oddělení maloobchodních pronájmů ve společnosti CBRE Jana Janáčka průměrná útrata západní klientely ovšem nedosahuje částek, které realizovali čínští, potažmo ruští zákazníci před nástupem pandemie a současnou geopolitickou situací v Evropě. „Řada obchodníků se proto přeorientovala na veskrze lokální klientelu a tuto pro ně důležitou skupinu se jim daří úspěšně rozšiřovat,“ doplňuje Janáček.

Tento fakt potvrzují i sami obchodníci, kteří se na místní klientelu buď zcela přeorientovali, nebo již delší dobu cílí právě na české a slovenské zákazníky.

„Pro nás jsou nejdůležitější lokální klienti, jsme rádi, že se jim můžeme více věnovat,“ říká Tamara Kotvalová, majitelka společnosti Carollinum, která provozuje butiky s luxusními hodinkami značek Rolex či Patek Philippe. Spíš než klientelu tu ale teď řeší vyšší poptávku, která převyšuje nabídku.

„Náš hodinářský segment je velmi specifický, lidé vnímají hodinky jako investici, poptávka mnohonásobně převyšuje nabídku. Proto řešíme spíše problém se zbožím, kterého je bohužel méně, v covidu se výroba hodinek zpomalila. My cílíme především na české klienty a pravdou je, že většina prestižních značek zavádí pravidlo neprodávat hodinky zahraniční klientele. Je to právě z důvodů omezených kapacit výroby,“ doplňuje Kotvalová.

Podobnou zkušenost s vyšší návštěvností Čechů, Slováků a nyní i Ukrajinců má i Lenka Vejvalková, majitelka společnosti Literix Group, která zastupuje značky Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Brunello Cucinelli a Hogan právě v Pařížské ulici v Praze. „Od začátku pandemie návštěvnost zahraničních turistů podstatně klesla a stále se to nevrátilo do starých kolejí. Kvůli válce na Ukrajině jezdí méně i Američané. Mimo Evropskou unii je návštěvnost téměř nulová, jezdí v podstatě pouze Arabové,“ říká Vejvalková

Pařížská opět ožívá

V absolutním srovnání tržeb před pandemií a nyní je zřejmé, že obchodníkům tržby kvůli absenci některých významných zemí výrazně chybějí a nelze je lehce a rychle nahradit. „Stále však platí, že Pařížská je jedinou luxusní nákupní ulicí u nás, a tudíž zájem prestižních značek o otevření vlastního butiku zde stále přetrvává,“ říká Janáček z CBRE.

Zákazníci luxusní módy v Pařížské ulici v polovině června přivítali dlouho očekávané módní značky Chanel a Balenciaga. Na podzim zde první zákazníky uvítá také první český obchod ALO diamonds, výrobce a prodejce diamantových šperků.

„Otevření butiku v Pařížské ulici je dalším logickým krokem v rozvoji naší značky, která reprezentuje to nejlepší z českého klenotnictví,“ říká zakladatel a šéf ALO diamonds Alojz Ryšavý a dodává: „Naše klenotnictví si již za 27 let vybudovalo svou klientelu, kterou tvoří z větší části Češi a Slováci, a podle zkušeností z ostatních šesti butiků, čtyři jsou v Praze, jeden v Brně a jeden v Ostravě, předpokládáme, že to tak bude i nadále.“

Naopak ukončení provozu nedávno oznámila italská značka Loro Piana z LVMH Group, jež nabízela svůj sortiment v Pařížské 26. Milovníkem této módní značky je mimo jiné ruský prezident Vladimir Putin, který ve svém nedávném živém vystoupení oblékl bundu této značky.