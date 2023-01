Odlišují zákazníky podle vzhledu? Otestovali jsme luxusní obchody v Pařížské

V outfitu, který do dálky volá, že jsem do Prahy přijela autobusem, k němuž mě strejda hodil traktorem, se v nejdražším místě republiky necítím úplně nejlíp. Účelem dnešního pokusu však je pokusit se ověřit, zda se změní přístup obsluhujících v drahých buticích v závislosti na tom, co budu mít na sobě. Nejprve vyrazím v obyčejném oblečení zjevně nemajetné ženy, pro druhý pokus mě však tým odborníků přemění (bohužel jen vizuálně a dočasně) v milionářku na procházce.

Šaty jsou z naprosto geniálního materiálu, splývají, lichotivé švy rafinovaně pomáhají figuře, zkrátka jsem rozhodnutá. Beru je. Vtom promluví cedulka s cenovkou.