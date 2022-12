Milostivé léto II je u konce. Průběh komplikovali exekutoři i zdražování

Kolik konkrétně Milostivé léto vyřešilo exekucí zjistit nelze, exekutorská komora totiž neeviduje k tomu potřebné údaje. Díky souběžné sbírce SOS Milostivé léto neziskové organizace Člověka v tísni se ale podařilo ukončit téměř 390 exekucí za více než 65 milionů korun.

Na druhý běh Milostivého léta zbyly zejména dražší exekuce. Snáze zaplatitelné menší exekuce vůči veřejným institucím, například za jízdu na černo, koncesionářské poplatky či svoz odpadu, byly většinou ukončeny již v prvním kole z přelomu roku a především v rámci zastavování bagatelních exekucí.

Dluhy na nájemném či za zdravotní pojištění ale bývají řádově vyšší a pro zadlužené obtížněji splatitelné. Očekávání, že repríza léta pomůže hlavně s exekucemi u zdravotních pojišťoven vedených pouze pro penále, se však nenaplnilo.

„Po prvním kole Milostivého léta jsme zahájili více než sto soudních sporů s jednotlivými exekutory. Ve všech již rozhodnutých řízeních jsme byli úspěšní. To ukazuje na velkou zvůli některých exekutorů při výkladu zákona. Ministerstvo i politici se před spuštěním druhé vlny pokusili nejasnostem předejít,“ uvedl expert na dluhovou problematiku Člověka v tísni Daniel Hůle.

„Přesto hlavní změna, kterou mělo být zastavování exekucí vedených pouze pro vymožení příslušenství, nebyla naplněna. Těžko říci jak mají politici napsat zákon, aby jejich úmysl exekutoři dodržovali,“ doplnil Hůle.

Do Milostivého léta se zapojily i některé banky. Mezi nimi byla také Moneta Money Bank, která obdržela v druhém kole programu Milostivé léto 77 žádostí o odpuštění veškerých sankčních poplatků a úroků s celkovou výší dluhu 17,9 milionů korun. V předchozím kole programu, běžícího od konce loňského října do ledna letošního roku, to bylo 30 žádostí s výší dluhu šest milionů korun.

„Po velkém počtu žádostí v prvním kole Milostivého léta jsme se rozhodli zapojit také do druhého kola a pomoci dalším klientům, kteří se možná i v kontextu zhoršující se ekonomické situace ocitli v aktuální finanční nouzi. Naši podporu vnímají klienti velmi pozitivně a díky tomu jsme přijali ve druhém kole ještě mnohem větší počet žádostí než v kole předchozím,“ uvádí v této souvislosti mluvčí Skupiny Moneta Zuzana Filipová.

Neféroví exekutoři

Zákonná pravidla někteří exekutoři nejen přecházeli, ale i komplikovali. „Určitě bych zmínila, že navzdory úpravě podmínek Milostivého léta II oproti předchozí vlně zákon výslovně stanovil, že žádné náklady nad 1815 korun exekutor chtít nemůže, což potvrdila i judikatura. Přesto to někteří exekutoři stále ignorovali a chtěli náhradu za doručování nebo za ztrátu času,“ upozorňuje Kateřina Kučerová, metodička dluhových poradců Člověka v tísni.

„Setkávali jsme se i s formalistickým lpěním na určité formě či náležitostech žádosti, kterou zákon ale nepožaduje,“ dodává Kučerová.

Dluhoví poradci Člověka v tísni naráželi i na nejednotnost rozhodování jednotlivých exekutorů. Klienti tak měli různé podmínky Milostivého léta II dle toho, kterým exekutorem byla exekuce vedena. „V případě exekucí u dopravních podniků ve vztahu k pokutě za jízdné někteří povinní museli uhradit jízdné i pokutu 1524 korun (či 824 korun) plus poplatek exekutorovi 1815 korun a jiní jen cenu jízdenky 24 korun plus 1815 korun,“ doplňuje metodička.

Nepříznivá doba

Velkou překážkou pro Milostivé léto II byla špatná ekonomická situace a energetická krize. Dát dohromady i pouze jistinu dluhu, bylo pro řadu lidí nemožné. Pro ty nejzranitelnější Člověk v tísni organizoval, stejně jako v prvním kole, sbírku SOS Milostivé léto. Za necelé tři měsíce se v ní sešlo téměř 7,5 milionů korun. S žádostí o pomoc se splněním podmínky využití této oddlužovací akce, tedy zaplacením původní dlužné částky a poplatku exekutorovi, se na naše dluhové poradce obrátilo 184 lidí z celé republiky.

Peníze od dárců pomohly například paní Pavle, která dlužila na nájemném za městský byt necelých 230 tisíc korun. „Pavla nešťastnou náhodou přišla o jedno ze svých dětí, rozpadlo se jí manželství a když pod tíhou velké bolesti znovu začala fungovat, měla na bedrech exekuce kvůli vysokým úrokům hodně přes dva miliony korun, které by sama nikdy nemohla splatit,“ vysvětluje koordinátorka sbírky SOS Milostivé léto Kamila Vodňanská.

Stejné příslušenství strašilo i paní Hanu, která v minulosti nechávala bydlet ve „svém“ městském bytě známého, aniž by tušila, že neplatí nájem. Za životní chybu a dluh 130 tisíc korun zaplatila během posledních devíti let už sedmkrát, tedy necelý milion korun. Díky daru ze sbírky SOS Milostivé léto se vyvázala ze splácení dalšího milionu.

Podmínky pomoci nakonec splnilo 141 lidí, tedy 77 procent žadatelů, což umožnilo ukončit téměř 390 exekucí. Suma příslušenství, která byla díky velkorysosti dárců smazána, dosahuje 58 milionů korun.

Na příští rok se chystá pokračování Milostivého léta zaměřeného na dluhy na daních, respektive na odvodech sociálního pojištění, sbírka SOS Milostivé léto zůstane otevřená. Dárci, kteří chtějí pomoci lidem ven z dluhových pastí, tak mají možnost kdykoli přispět libovolnou částkou.